https://ria.ru/20240517/baranov-1946606580.html
В РКЦ "Прогресс" рассказали о создании ракеты сверхтяжелого класса
В РКЦ "Прогресс" рассказали о создании ракеты сверхтяжелого класса - РИА Новости, 17.05.2024
В РКЦ "Прогресс" рассказали о создании ракеты сверхтяжелого класса
Ракета сверхтяжёлого класса, разрабатываемая в России, будет создана на базе технологий, которые будут отработаны в ходе проектирования ракеты среднего класса... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T10:59
2024-05-17T10:59
2024-05-17T11:00
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Ракета сверхтяжёлого класса, разрабатываемая в России, будет создана на базе технологий, которые будут отработаны в ходе проектирования ракеты среднего класса "Союз-5", а также многоразовых технологий, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов. "РКЦ "Прогресс" готово к очередным этапам создания комплекса с ракетой-носителем сверхтяжёлого класса. Она будет создаваться на базе решений и технологий, которые мы отработаем на "Союз-5", а также многоразовых технологий - в настоящее время они также в проработке", - сказал Баранов. За время проектирования ракеты сверхтяжёлого класса в России несколько раз менялась её концепция. Как сообщил ранее РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, проектирование, приостановленное в 2021 году, возобновится в 2024 году, а соответствующая программа уже свёрстана и проходит согласование. В 2021 году сообщалось, что паузу пришлось взять из-за того, что предложенный проект не использует все современные технологии, которыми располагает российская ракетно-космическая отрасль.
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космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), прогресс, ркц "прогресс", роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Прогресс, РКЦ "Прогресс", Роскосмос
В РКЦ "Прогресс" рассказали о создании ракеты сверхтяжелого класса
Баранов: ракета сверхтяжелого класса будет создана на базе технологий "Союз-5"
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Ракета сверхтяжёлого класса, разрабатываемая в России, будет создана на базе технологий, которые будут отработаны в ходе проектирования ракеты среднего класса "Союз-5", а также многоразовых технологий, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов.
«
"РКЦ "Прогресс" готово к очередным этапам создания комплекса с ракетой-носителем сверхтяжёлого класса. Она будет создаваться на базе решений и технологий, которые мы отработаем на "Союз-5", а также многоразовых технологий - в настоящее время они также в проработке", - сказал Баранов.
За время проектирования ракеты сверхтяжёлого класса в России несколько раз менялась её концепция. Как сообщил ранее РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, проектирование, приостановленное в 2021 году, возобновится в 2024 году, а соответствующая программа уже свёрстана и проходит согласование.
В 2021 году сообщалось, что паузу пришлось взять из-за того, что предложенный проект не использует все современные технологии, которыми располагает российская ракетно-космическая отрасль.