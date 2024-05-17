https://ria.ru/20240517/baranov-1946606580.html

В РКЦ "Прогресс" рассказали о создании ракеты сверхтяжелого класса

В РКЦ "Прогресс" рассказали о создании ракеты сверхтяжелого класса - РИА Новости, 17.05.2024

В РКЦ "Прогресс" рассказали о создании ракеты сверхтяжелого класса

Ракета сверхтяжёлого класса, разрабатываемая в России, будет создана на базе технологий, которые будут отработаны в ходе проектирования ракеты среднего класса... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T10:59

2024-05-17T10:59

2024-05-17T11:00

космос - риа наука

россия

юрий борисов (роскосмос)

прогресс

ркц "прогресс"

роскосмос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946427913_0:369:2047:1520_1920x0_80_0_0_aa33d6792252550f0e17adadb03b67b0.jpg

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Ракета сверхтяжёлого класса, разрабатываемая в России, будет создана на базе технологий, которые будут отработаны в ходе проектирования ракеты среднего класса "Союз-5", а также многоразовых технологий, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов. "РКЦ "Прогресс" готово к очередным этапам создания комплекса с ракетой-носителем сверхтяжёлого класса. Она будет создаваться на базе решений и технологий, которые мы отработаем на "Союз-5", а также многоразовых технологий - в настоящее время они также в проработке", - сказал Баранов. За время проектирования ракеты сверхтяжёлого класса в России несколько раз менялась её концепция. Как сообщил ранее РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, проектирование, приостановленное в 2021 году, возобновится в 2024 году, а соответствующая программа уже свёрстана и проходит согласование. В 2021 году сообщалось, что паузу пришлось взять из-за того, что предложенный проект не использует все современные технологии, которыми располагает российская ракетно-космическая отрасль.

https://ria.ru/20240219/konveyer-1928185461.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), прогресс, ркц "прогресс", роскосмос