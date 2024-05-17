https://ria.ru/20240517/armeniya-1946738698.html
Правящая в Армении партия не намерена обсуждать вопрос импичмента Пашиняну
Правящая в Армении партия не намерена обсуждать вопрос импичмента Пашиняну - РИА Новости, 17.05.2024
Правящая в Армении партия не намерена обсуждать вопрос импичмента Пашиняну
Правящая в Армении партия "Гражданский договор" не собирается обсуждать вопрос импичмента премьеру страны Николу Пашиняну с лидером протестного движения и... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T17:34
2024-05-17T17:34
2024-05-17T17:34
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ЕРЕВАН, 17 мая — РИА Новости. Правящая в Армении партия "Гражданский договор" не собирается обсуждать вопрос импичмента премьеру страны Николу Пашиняну с лидером протестного движения и главой Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископом Багратом Галстаняном, сообщил журналистам депутат парламента от этой политической силы Саргис Ханданян. По его словам, фракция партии "Гражданский договор" не получала предложения о встрече с архиепископом. "Эта повестка (импичмента - ред.) не может обсуждаться, потому что граждане Армения сформировали парламент на выборах 2021 года, а парламент сформировал правительство, у правительства есть лидер. Правительство в Армении может быть изменено только демократическим и законным путем, то есть через выборы. Следующие выборы состоятся в 2026 году. Премьер-министром Республики Армения является Никол Пашинян, а партия и фракция "Гражданский договор" ни с кем и ни при каких обстоятельствах не собираются обсуждать этот вопрос", - подчеркнул он. С 9 мая на площади Республики в Ереване у здания правительства Армении проходят митинги с требованием отставки премьера Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.
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в мире, армения, ереван, азербайджан, никол пашинян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Ереван, Азербайджан, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, В мире
Правящая в Армении партия не намерена обсуждать вопрос импичмента Пашиняну
Депутат Ханданян: партия "Гражданский договор" не обсуждает импичмент Пашиняну
ЕРЕВАН, 17 мая — РИА Новости. Правящая в Армении партия "Гражданский договор" не собирается обсуждать вопрос импичмента премьеру страны Николу Пашиняну с лидером протестного движения и главой Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископом Багратом Галстаняном, сообщил журналистам депутат парламента от этой политической силы Саргис Ханданян.
По его словам, фракция партии "Гражданский договор" не получала предложения о встрече с архиепископом.
"Эта повестка (импичмента - ред.) не может обсуждаться, потому что граждане Армения сформировали парламент на выборах 2021 года, а парламент сформировал правительство, у правительства есть лидер. Правительство в Армении может быть изменено только демократическим и законным путем, то есть через выборы. Следующие выборы состоятся в 2026 году. Премьер-министром Республики Армения является Никол Пашинян, а партия и фракция "Гражданский договор" ни с кем и ни при каких обстоятельствах не собираются обсуждать этот вопрос", - подчеркнул он.
С 9 мая на площади Республики в Ереване
у здания правительства Армении проходят митинги с требованием отставки премьера Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном
и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.