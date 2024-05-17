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Москва готова помочь строить Трансафганскую железную дорогу, заявил Оверчук - РИА Новости, 17.05.2024
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15:22 17.05.2024 (обновлено: 15:35 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/afganistan-1946694261.html
Москва готова помочь строить Трансафганскую железную дорогу, заявил Оверчук
Москва готова помочь строить Трансафганскую железную дорогу, заявил Оверчук - РИА Новости, 17.05.2024
Москва готова помочь строить Трансафганскую железную дорогу, заявил Оверчук
Россия и Афганистан обсуждают проект строительства трансафганской железной дороги, Москва готова принять в нем участие, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:22
2024-05-17T15:35
россия
афганистан
москва
алексей оверчук
марат хуснуллин
организация исламского сотрудничества
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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Россия и Афганистан обсуждают проект строительства трансафганской железной дороги, Москва готова принять в нем участие, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Он отметил стремление Москвы развивать двусторонние связи, в том числе в транспортно-логистической сфере, у Афганистана очень хорошие возможности в этой области. "Идет речь о строительстве трансафганской железной дороги, очень важно понимать, что правительство Афганистана приняло решение о том, что они принимают в качестве стандарта российскую ширину колеи - 1520... Очень подробно идет сегодня проработка этого проекта. Он очень амбициозный, он очень тяжелый, горная местность. Но у России есть необходимые компетенции, мы готовы принимать здесь участие также", - сказал он в ходе пресс-подхода в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
https://ria.ru/20240517/afganistan-1946691418.html
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россия, афганистан, москва, алексей оверчук, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества
Россия, Афганистан, Москва, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Организация исламского сотрудничества
Москва готова помочь строить Трансафганскую железную дорогу, заявил Оверчук

Оверчук: Россия и Афганистан обсуждают проект трансафганской железной дороги

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАфганистан
Афганистан - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Россия и Афганистан обсуждают проект строительства трансафганской железной дороги, Москва готова принять в нем участие, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Он отметил стремление Москвы развивать двусторонние связи, в том числе в транспортно-логистической сфере, у Афганистана очень хорошие возможности в этой области.
Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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Вчера, 15:08
"Идет речь о строительстве трансафганской железной дороги, очень важно понимать, что правительство Афганистана приняло решение о том, что они принимают в качестве стандарта российскую ширину колеи - 1520... Очень подробно идет сегодня проработка этого проекта. Он очень амбициозный, он очень тяжелый, горная местность. Но у России есть необходимые компетенции, мы готовы принимать здесь участие также", - сказал он в ходе пресс-подхода в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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Афганистан хотел бы открыть в Москве свой деловой центр, заявил Азизи
15 мая, 17:57
 
РоссияАфганистанМоскваАлексей ОверчукМарат ХуснуллинОрганизация исламского сотрудничества
 
 
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