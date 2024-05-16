https://ria.ru/20240516/zamorozki-1946440538.html

От заморозков в России погибло около одного процента посевов

От заморозков в России погибло около одного процента посевов - РИА Новости, 16.05.2024

От заморозков в России погибло около одного процента посевов

В России от заморозков погибли посевы на территории порядка 830 тысяч гектаров, это около 1% от всей засеянной площади, сообщает пресс-служба правительства РФ... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:09

2024-05-16T15:09

2024-05-16T15:23

россия

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В России от заморозков погибли посевы на территории порядка 830 тысяч гектаров, это около 1% от всей засеянной площади, сообщает пресс-служба правительства РФ со ссылкой на главу Минсельхоза Оксану Лут."Как отметила министр сельского хозяйства Оксана Лут, по первоначальным данным, посевы погибли на территории порядка 830 тыс. га. В общем масштабе это около 1% от всей площади", - говорится в сообщении по итогам заседания оперативного штаба, проведенного вице-премьером Дмитрием Патрушевым.Участники заседания рассмотрели ход сезонных полевых работ и ситуацию в ряде регионов, пострадавших от возвратных заморозков, а также вопросы государственной поддержки аграриев. Так, возвратные заморозки в мае фиксировались на территории ряда субъектов Центрального и Приволжского федеральных округов, а также в Волгоградской и Ростовской областях, в 8 регионах введен режим ЧС, отмечают в кабмине."Дмитрий Патрушев призвал регионы оперативно организовать пересев погибших культур, чтобы уложиться в агротехнологические сроки", - добавляется в сообщении.Кроме того, уже зафиксированы поврежденные посевы и многолетние насаждения. "Сейчас специалисты Минсельхоза вместе с регионами проводят оценку для получения достоверных данных", - заключили в пресс-службе кабмина.

https://ria.ru/20240515/neurozhay-1945880305.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика