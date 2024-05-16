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От заморозков в России погибло около одного процента посевов - РИА Новости, 16.05.2024
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15:09 16.05.2024 (обновлено: 15:23 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/zamorozki-1946440538.html
От заморозков в России погибло около одного процента посевов
От заморозков в России погибло около одного процента посевов - РИА Новости, 16.05.2024
От заморозков в России погибло около одного процента посевов
В России от заморозков погибли посевы на территории порядка 830 тысяч гектаров, это около 1% от всей засеянной площади, сообщает пресс-служба правительства РФ... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:09
2024-05-16T15:23
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В России от заморозков погибли посевы на территории порядка 830 тысяч гектаров, это около 1% от всей засеянной площади, сообщает пресс-служба правительства РФ со ссылкой на главу Минсельхоза Оксану Лут."Как отметила министр сельского хозяйства Оксана Лут, по первоначальным данным, посевы погибли на территории порядка 830 тыс. га. В общем масштабе это около 1% от всей площади", - говорится в сообщении по итогам заседания оперативного штаба, проведенного вице-премьером Дмитрием Патрушевым.Участники заседания рассмотрели ход сезонных полевых работ и ситуацию в ряде регионов, пострадавших от возвратных заморозков, а также вопросы государственной поддержки аграриев. Так, возвратные заморозки в мае фиксировались на территории ряда субъектов Центрального и Приволжского федеральных округов, а также в Волгоградской и Ростовской областях, в 8 регионах введен режим ЧС, отмечают в кабмине."Дмитрий Патрушев призвал регионы оперативно организовать пересев погибших культур, чтобы уложиться в агротехнологические сроки", - добавляется в сообщении.Кроме того, уже зафиксированы поврежденные посевы и многолетние насаждения. "Сейчас специалисты Минсельхоза вместе с регионами проводят оценку для получения достоверных данных", - заключили в пресс-службе кабмина.
https://ria.ru/20240515/neurozhay-1945880305.html
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россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика
От заморозков в России погибло около одного процента посевов

Минсельхоз: от заморозков в России погибли посевы на 830 тысячах гектаров

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В России от заморозков погибли посевы на территории порядка 830 тысяч гектаров, это около 1% от всей засеянной площади, сообщает пресс-служба правительства РФ со ссылкой на главу Минсельхоза Оксану Лут.
"Как отметила министр сельского хозяйства Оксана Лут, по первоначальным данным, посевы погибли на территории порядка 830 тыс. га. В общем масштабе это около 1% от всей площади", - говорится в сообщении по итогам заседания оперативного штаба, проведенного вице-премьером Дмитрием Патрушевым.
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Участники заседания рассмотрели ход сезонных полевых работ и ситуацию в ряде регионов, пострадавших от возвратных заморозков, а также вопросы государственной поддержки аграриев. Так, возвратные заморозки в мае фиксировались на территории ряда субъектов Центрального и Приволжского федеральных округов, а также в Волгоградской и Ростовской областях, в 8 регионах введен режим ЧС, отмечают в кабмине.
"Дмитрий Патрушев призвал регионы оперативно организовать пересев погибших культур, чтобы уложиться в агротехнологические сроки", - добавляется в сообщении.
Кроме того, уже зафиксированы поврежденные посевы и многолетние насаждения. "Сейчас специалисты Минсельхоза вместе с регионами проводят оценку для получения достоверных данных", - заключили в пресс-службе кабмина.
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РоссияОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
 
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