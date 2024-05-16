От заморозков в России погибло около одного процента посевов
Минсельхоз: от заморозков в России погибли посевы на 830 тысячах гектаров
Пшеница. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В России от заморозков погибли посевы на территории порядка 830 тысяч гектаров, это около 1% от всей засеянной площади, сообщает пресс-служба правительства РФ со ссылкой на главу Минсельхоза Оксану Лут.
"Как отметила министр сельского хозяйства Оксана Лут, по первоначальным данным, посевы погибли на территории порядка 830 тыс. га. В общем масштабе это около 1% от всей площади", - говорится в сообщении по итогам заседания оперативного штаба, проведенного вице-премьером Дмитрием Патрушевым.
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Участники заседания рассмотрели ход сезонных полевых работ и ситуацию в ряде регионов, пострадавших от возвратных заморозков, а также вопросы государственной поддержки аграриев. Так, возвратные заморозки в мае фиксировались на территории ряда субъектов Центрального и Приволжского федеральных округов, а также в Волгоградской и Ростовской областях, в 8 регионах введен режим ЧС, отмечают в кабмине.
"Дмитрий Патрушев призвал регионы оперативно организовать пересев погибших культур, чтобы уложиться в агротехнологические сроки", - добавляется в сообщении.
Кроме того, уже зафиксированы поврежденные посевы и многолетние насаждения. "Сейчас специалисты Минсельхоза вместе с регионами проводят оценку для получения достоверных данных", - заключили в пресс-службе кабмина.
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