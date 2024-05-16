https://ria.ru/20240516/spetsoperatsiya-1946310402.html

Рогов рассказал о цели наступления российских войск в Харьковской области

Рогов рассказал о цели наступления российских войск в Харьковской области - РИА Новости, 16.05.2024

Рогов рассказал о цели наступления российских войск в Харьковской области

Наступление российских войск в Харьковской области Украины позволит создать "санитарную зону" у российских границ, заявил РИА Новости сопредседатель... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T06:27

2024-05-16T06:27

2024-05-16T07:16

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

украина

владимир рогов

виталий ганчев

безопасность

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Наступление российских войск в Харьковской области Украины позволит создать "санитарную зону" у российских границ, заявил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов. "Наступление наших войск позволит создать "санитарною зону" и отбросить врага от границ Белгородской области", - сказал Рогов. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные уже контролируют западную и северную части харьковского города Волчанск.

https://ria.ru/20240516/front-1946299484.html

харьковская область

россия

украина

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харьковская область, россия, украина, владимир рогов, виталий ганчев, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф