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Рогов рассказал о цели наступления российских войск в Харьковской области - РИА Новости, 16.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:27 16.05.2024 (обновлено: 07:16 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/spetsoperatsiya-1946310402.html
Рогов рассказал о цели наступления российских войск в Харьковской области
Рогов рассказал о цели наступления российских войск в Харьковской области - РИА Новости, 16.05.2024
Рогов рассказал о цели наступления российских войск в Харьковской области
Наступление российских войск в Харьковской области Украины позволит создать "санитарную зону" у российских границ, заявил РИА Новости сопредседатель... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T06:27
2024-05-16T07:16
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
украина
владимир рогов
виталий ганчев
безопасность
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Наступление российских войск в Харьковской области Украины позволит создать "санитарную зону" у российских границ, заявил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов. "Наступление наших войск позволит создать "санитарною зону" и отбросить врага от границ Белгородской области", - сказал Рогов. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные уже контролируют западную и северную части харьковского города Волчанск.
https://ria.ru/20240516/front-1946299484.html
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харьковская область, россия, украина, владимир рогов, виталий ганчев, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Украина, Владимир Рогов, Виталий Ганчев, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Рогов рассказал о цели наступления российских войск в Харьковской области

Рогов: наступление России позволит создать санитарную зону в Харьковской области

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) "Ураган" шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Ураган" шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Наступление российских войск в Харьковской области Украины позволит создать "санитарную зону" у российских границ, заявил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.
"Наступление наших войск позволит создать "санитарною зону" и отбросить врага от границ Белгородской области", - сказал Рогов.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
"Ослабили фронт". Французский генерал забил тревогу из-за решения ВСУ
Вчера, 01:20
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные уже контролируют западную и северную части харьковского города Волчанск.
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияУкраинаВладимир РоговВиталий ГанчевБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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