https://ria.ru/20240516/spetsoperatsiya-1946310402.html
Рогов рассказал о цели наступления российских войск в Харьковской области
Рогов рассказал о цели наступления российских войск в Харьковской области - РИА Новости, 16.05.2024
Рогов рассказал о цели наступления российских войск в Харьковской области
Наступление российских войск в Харьковской области Украины позволит создать "санитарную зону" у российских границ, заявил РИА Новости сопредседатель... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T06:27
2024-05-16T06:27
2024-05-16T07:16
специальная военная операция на украине
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безопасность
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Наступление российских войск в Харьковской области Украины позволит создать "санитарную зону" у российских границ, заявил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов. "Наступление наших войск позволит создать "санитарною зону" и отбросить врага от границ Белгородской области", - сказал Рогов. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные уже контролируют западную и северную части харьковского города Волчанск.
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Рогов рассказал о цели наступления российских войск в Харьковской области
Рогов: наступление России позволит создать санитарную зону в Харьковской области