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Боец рассказал, как всего рота ВСУ должна была сдерживать натиск ВС России - РИА Новости, 16.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:04 16.05.2024 (обновлено: 07:11 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/spetsoperatsiya-1946309106.html
Боец рассказал, как всего рота ВСУ должна была сдерживать натиск ВС России
Боец рассказал, как всего рота ВСУ должна была сдерживать натиск ВС России - РИА Новости, 16.05.2024
Боец рассказал, как всего рота ВСУ должна была сдерживать натиск ВС России
Одна рота ВСУ должна была сдерживать натиск всех российских сил в освобожденном на сегодняшний день населенном пункте Стрелечье Харьковской области, рассказал... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T06:04
2024-05-16T07:11
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
россия
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 16 мая - РИА Новости. Одна рота ВСУ должна была сдерживать натиск всех российских сил в освобожденном на сегодняшний день населенном пункте Стрелечье Харьковской области, рассказал РИА Новости мотострелок группировки "Север" с позывным "Брусик", непосредственно участвовавший в освобождении населенного пункта. "На границе Харьковской области в поселке Стрелечье находилось до роты противника", - сказал мотострелок. Собеседник агентства отметил, что удалось подсчитать количество спальных мест на позициях ВСУ, откуда ранее они отступили. По его словам, в данный момент вся территория поселка полностью зачищена. Ранее Минобороны сообщало, что группировка войск "Север" освободила населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, за день до этого бойцы заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечье.
https://ria.ru/20240516/front-1946299484.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
Боец рассказал, как всего рота ВСУ должна была сдерживать натиск ВС России

Боец: одна рота ВСУ должна была сдерживать натиск ВС России в Стрелечье

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 16 мая - РИА Новости. Одна рота ВСУ должна была сдерживать натиск всех российских сил в освобожденном на сегодняшний день населенном пункте Стрелечье Харьковской области, рассказал РИА Новости мотострелок группировки "Север" с позывным "Брусик", непосредственно участвовавший в освобождении населенного пункта.
"На границе Харьковской области в поселке Стрелечье находилось до роты противника", - сказал мотострелок.
Собеседник агентства отметил, что удалось подсчитать количество спальных мест на позициях ВСУ, откуда ранее они отступили. По его словам, в данный момент вся территория поселка полностью зачищена.
Ранее Минобороны сообщало, что группировка войск "Север" освободила населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, за день до этого бойцы заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечье.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФРоссия
 
 
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