https://ria.ru/20240516/spetsoperatsiya-1946309106.html

Боец рассказал, как всего рота ВСУ должна была сдерживать натиск ВС России

Боец рассказал, как всего рота ВСУ должна была сдерживать натиск ВС России - РИА Новости, 16.05.2024

Боец рассказал, как всего рота ВСУ должна была сдерживать натиск ВС России

Одна рота ВСУ должна была сдерживать натиск всех российских сил в освобожденном на сегодняшний день населенном пункте Стрелечье Харьковской области, рассказал... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T06:04

2024-05-16T06:04

2024-05-16T07:11

специальная военная операция на украине

харьковская область

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 16 мая - РИА Новости. Одна рота ВСУ должна была сдерживать натиск всех российских сил в освобожденном на сегодняшний день населенном пункте Стрелечье Харьковской области, рассказал РИА Новости мотострелок группировки "Север" с позывным "Брусик", непосредственно участвовавший в освобождении населенного пункта. "На границе Харьковской области в поселке Стрелечье находилось до роты противника", - сказал мотострелок. Собеседник агентства отметил, что удалось подсчитать количество спальных мест на позициях ВСУ, откуда ранее они отступили. По его словам, в данный момент вся территория поселка полностью зачищена. Ранее Минобороны сообщало, что группировка войск "Север" освободила населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, за день до этого бойцы заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечье.

https://ria.ru/20240516/front-1946299484.html

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харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, россия