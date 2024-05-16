https://ria.ru/20240516/spetsoperatsiya-1946309106.html
Боец рассказал, как всего рота ВСУ должна была сдерживать натиск ВС России
Боец рассказал, как всего рота ВСУ должна была сдерживать натиск ВС России - РИА Новости, 16.05.2024
Боец рассказал, как всего рота ВСУ должна была сдерживать натиск ВС России
Одна рота ВСУ должна была сдерживать натиск всех российских сил в освобожденном на сегодняшний день населенном пункте Стрелечье Харьковской области, рассказал... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T06:04
2024-05-16T06:04
2024-05-16T07:11
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939439821_0:122:3424:2048_1920x0_80_0_0_2262c8cc2f099fcbba2d52f704074d1a.jpg
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 16 мая - РИА Новости. Одна рота ВСУ должна была сдерживать натиск всех российских сил в освобожденном на сегодняшний день населенном пункте Стрелечье Харьковской области, рассказал РИА Новости мотострелок группировки "Север" с позывным "Брусик", непосредственно участвовавший в освобождении населенного пункта. "На границе Харьковской области в поселке Стрелечье находилось до роты противника", - сказал мотострелок. Собеседник агентства отметил, что удалось подсчитать количество спальных мест на позициях ВСУ, откуда ранее они отступили. По его словам, в данный момент вся территория поселка полностью зачищена. Ранее Минобороны сообщало, что группировка войск "Север" освободила населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, за день до этого бойцы заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечье.
https://ria.ru/20240516/front-1946299484.html
харьковская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939439821_360:114:2939:2048_1920x0_80_0_0_f067ff4fa9bb0e14e48eaea4dfeeed29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
Боец рассказал, как всего рота ВСУ должна была сдерживать натиск ВС России
Боец: одна рота ВСУ должна была сдерживать натиск ВС России в Стрелечье
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 16 мая - РИА Новости. Одна рота ВСУ должна была сдерживать натиск всех российских сил в освобожденном на сегодняшний день населенном пункте Стрелечье Харьковской области, рассказал РИА Новости мотострелок группировки "Север" с позывным "Брусик", непосредственно участвовавший в освобождении населенного пункта.
"На границе Харьковской области в поселке Стрелечье находилось до роты противника", - сказал мотострелок.
Собеседник агентства отметил, что удалось подсчитать количество спальных мест на позициях ВСУ, откуда ранее они отступили. По его словам, в данный момент вся территория поселка полностью зачищена.
Ранее Минобороны сообщало, что группировка войск "Север" освободила населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, за день до этого бойцы заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечье.