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Путин заявил о солидном багаже практического сотрудничества с Китаем

Путин заявил о солидном багаже практического сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 16.05.2024

Путин заявил о солидном багаже практического сотрудничества с Китаем

Москва и Пекин наработали солидный багаж практического сотрудничества. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал на встрече с председателем КНР Си... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T07:06

2024-05-16T07:06

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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Москва и Пекин наработали солидный багаж практического сотрудничества. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в узком составе. "В Москве и Пекине наработан, действительно, солидный багаж практического сотрудничества", - сказал президент. Он напомнил, что в 2023 году двусторонний товарооборот увеличился почти на четверть и достиг хороший показателей в 227 млрд долларов. Президент подчеркнул, что Китай является главным партнером России в торгово-экономической сфере. "Россия по итогам прошлого года вышла на четвертое место в списке стран - торговых партнеров КНР. Свою роль в этом напрямую сыграло утверждение по итогам вашего визита в Москву в марте 2023 года Плана развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года", - сказал Путин. Российский лидер обозначил в числе приоритетов энергетику, промышленность, сельское хозяйство. "Мы сейчас по дороге об этом уже начали говорить", - уточнил Путин. Отдельно президент отметил сотрудничество в сфере высоких технологий, инноваций, инфраструктурного строительства и транспорта. "Расширяются гуманитарные контакты. В соответствии с нашей договоренностью в 2024-2025 годах проведем перекрестные Годы культуры России и Китая", - сказал российский лидер. Приветствуя Си Цзиньпина в начале переговоров, Путин заметил, что искренне рад спустя полгода вновь оказаться в гостеприимном Китае среди своих друзей. "Благодарю за ваше поздравительное послание по случаю моего переизбрания на пост президента Российской Федерации и спасибо вам большое за приглашение", - сказал Путин председателю КНР.

https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html

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китай, москва, россия, владимир путин, си цзиньпин, в мире