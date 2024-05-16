https://ria.ru/20240516/smolnyy_institut-1945790156.html

Воспитательное общество благородных девиц (Смольный институт)

Воспитательное общество благородных девиц (Смольный институт) - РИА Новости, 16.05.2024

Воспитательное общество благородных девиц (Смольный институт)

16 мая (5 мая по старому стилю) 1764 года в Санкт-Петербурге указом императрицы Екатерины II было учреждено первое в России привилегированное женское среднее... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T02:17

2024-05-16T02:17

2024-05-16T02:17

справки

санкт-петербург

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16 мая (5 мая по старому стилю) 1764 года в Санкт-Петербурге указом императрицы Екатерины II было учреждено первое в России привилегированное женское среднее общеобразовательное учебное заведение закрытого типа для дочерей потомственных дворян – "Воспитательное общество благородных девиц" (Смольный институт благородных девиц).Целью заведения, согласно указу, было "...дать государству образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества".Инициатором создания общества и автором его устава был действительный тайный советник Иван Бецкой. Начальницей института стала княгиня Анна Долгорукова.Смольный институт благородных девиц располагался при Воскресенском Смольном женском монастыре, а с 1809 года – в новом здании, построенном по проекту архитектора Джакомо Кваренги (Смольном институте).До этого в России не существовало образовательных учреждений для девочек – юные дворянки учились дома, а девочек из бедных семей, как правило, не учили совсем. Воспитательное общество было рассчитано на содержание 200 девиц "благородного звания".Первоначально срок их обучения составлял 12 лет – девочки начинали учиться в возрасте шести лет, а заканчивали в 18-летнем возрасте; затем срок был сокращен до девяти лет (с девятилетнего возраста).Первый прием воспитанниц в возрасте четырех-шести лет состоялся в августе 1764 года.Девочки каждой возрастной группы носили платья определенного цвета: первый возраст имел платья кофейного цвета, поэтому их часто называли "кофейницами", второй –голубого или синего, третий - серого, старшие девочки ходили в белых платьях. Впоследствии, как непрактичные, их заменили на зеленые, но традиция называть класс "белым" осталась.День воспитанниц начинался в шесть часов утра, после утренней молитвы и завтрака они шли на уроки, занятия чередовались с физическими упражнениями, прогулками, играми на свежем воздухе или в залах.Предметами обучения были закон божий, французский язык, арифметика, рисование, история, география, словесность; кроме того, девицы обучались танцам, музыке, рукоделию, различным видам домоводства. Также изучались предметы светского обхождения. Знания оценивались по 12-ти балльной системе.Классные дамы обязаны были поступать с воспитанницами с благоразумием. Наказаний предписывалось избегать, допускались только "увещания" провинившихся.По первому уставу родители посещали дочерей только в назначенные дни с позволения начальницы – заведение должно было полностью заменить семью.Обычной платой за содержание воспитанниц было 300 рублей в год, но за отдельных воспитанниц платили значительно больше, и эти средства шли на воспитание бедных. Более половины девочек обучались на счет благотворителей.Пансионерки императрицы носили зеленые платья, а пансионерки частных лиц – ленточку на шее, цвета, выбранного благотворителем. Главным событием в жизни воспитанниц был публичный экзамен, на котором присутствовали члены императорской семьи. При выпуске всем выдавались аттестаты.Выпускные экзамены 1-го набора состоялись в апреле 1776 года. 12 лучших учениц по высочайшему указу были награждены Золотыми медалями, получили императорские "шифры" (золотой вензель в виде инициала императрицы, который носили на белом банте с золотыми полосками), пожизненную пенсию и были определены ко Двору. Тогда же из казны была выделена сумма в 100 тысяч рублей, выделяемая на приданое бедным выпускницам.В 1765 году при Смольном институте открылось отделение "для мещанских девиц" (из семей недворянских сословий, кроме крепостных крестьян).В 1797 году, после смерти Екатерины II, Павел I поручил управление Воспитательным обществом своей супруге императрице Марии Федоровне. Ее реформа изменила характер заведения. Широкие гуманно-общественные задачи, поставленные Екатериной II, заменились более узкими, чисто женскими. Так, выпускница должна быть "совершенная швея, ткачиха, чулочница и кухарка; должна разделять свое существование между детской и кухней, погребом, амбаром, двором и садом".В XIX веке Смольный институт стал замкнутым привилегированным учебным заведением, в котором особое предпочтение отдавалось всему иностранному, воспитанницам прививались светские манеры, набожность, сентиментальность и преклонение перед царской фамилией.В 1848 году мещанское отделение было преобразовано в Санкт-Петербургское Александровское училище.В том же году при заведении был открыт двухгодичный педагогический класс, выпускницы которого становились уже не классными дамами, а учительницами.С воцарением Александра II и Марии Александровны снова последовали изменения.В 1859-1862 годах инспектором классов был выдающийся российский педагог Константин Ушинский. Он ввел ряд прогрессивных преобразований: изменил учебные планы, ввел преподавание отечественной литературы и расширил курс естественных наук. Были уравнены курсы обучения на "благородной половине" и в Александровском училище. Для обоих заведений был устроен общий педагогический класс. Прием и выпуск стали производить ежегодно, учредили каникулы. Однако после ухода Ушинского его основные мероприятия были ликвидированы.В 1865 году Александровское училище отделили и объявили самостоятельным Александровским институтом благородных девиц 2-й категории.В 1898 году было учреждено Общество вспомоществования бывшим воспитанницам Императорского Воспитательного общества благородных девиц, составившееся исключительно из бывших воспитанниц.На рубеже веков большое внимание стало уделяться профессиональной подготовке девушек. Кроме общеобразовательных предметов, в старших классах они изучали педагогику, законоведение, гигиену, которые были необходимы многим из них как будущим учителям.В первые годы XXвека в Смольном царил образцовый порядок. 600 воспитанниц обслуживали 190 человек прислуги, которую набирали из сирот Воспитательного дома. Распорядок дня и питания строился по самым современным гигиеническим правилам.2 апреля (20 марта по старому стилю) 1914 года, в год 150-летия Воспитательного общества, члены императорской фамилии посетили юбилейный бал, носивший "вид торжества парадного и одновременно семейного, свойственный когда-то приемам времен Екатерины II".Вплоть до 1917 года институт оставался одним из наиболее консервативных учебных заведений.В феврале 1917 года, в связи с отречением императора Николая II от престола и упразднением Ведомства Императрицы Марии, Смольный как учебное заведение был закрыт. В октябре того же года Смольный институт под руководством княгини Веры Голицыной выехал в Новочеркасск, где в феврале 1919 года состоялся его последний выпуск. Летом того же года преподаватели и оставшиеся воспитанницы покинули Россию вместе с Белой армией, институт был возобновлен в Сербии.Институт благородных девиц стал большим шагом в развитии женского образования в России. По всей стране стали появляться другие учебные заведения для женщин. После октябрьской революции 1917 года в здании Смольного института сформировалось новое правительство: Совет народных комиссаров во главе с Владимиром Лениным работал в нем до переезда правительства в Москву. Затем здание занимали органы городского управления – Ленинградский городской Совет депутатов трудящихся и городской комитет ВКП(б)/КПСС (вплоть до 1991 года). В настоящее время в Смольном располагается Администрация Санкт-Петербурга.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

санкт-петербург

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, санкт-петербург