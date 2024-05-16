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В Словакии усилили охрану госслужащих, политиков и СМИ - РИА Новости, 16.05.2024
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15:03 16.05.2024 (обновлено: 15:12 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/slovakiya-1946436911.html
В Словакии усилили охрану госслужащих, политиков и СМИ
В Словакии усилили охрану госслужащих, политиков и СМИ - РИА Новости, 16.05.2024
В Словакии усилили охрану госслужащих, политиков и СМИ
Службы безопасности Словакии усилили охрану политиков, госслужащих и представителей средств массовой информации на фоне покушения на премьера страны Роберта... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:03
2024-05-16T15:12
в мире
словакия
покушение на премьер-министра словакии фицо
роберт фицо
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Службы безопасности Словакии усилили охрану политиков, госслужащих и представителей средств массовой информации на фоне покушения на премьера страны Роберта Фицо, заявил глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток."Усилена охрана госслужащих, представителей политики и средств массовой информации", - сказал он на пресс-конференции, трансляцию которой вело словацкое телевидение. Шутай-Эшток не назвал конкретные меры по соображениям безопасности, но добавил, что задействованы не только службы безопасности Словакии, но и региональные отделения полиции.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу. МВД информировало о том, его состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина, он был задержан на месте.Как сообщил в четверг вице-премьер, глава Минобороны Роберт Калиняк, угроза здоровью Фицо остается серьезной, он стабилизирован, но ситуация все еще угрожает его жизни.
https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946264742.html
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в мире, словакия, покушение на премьер-министра словакии фицо, роберт фицо
В мире, Словакия, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, Роберт Фицо
В Словакии усилили охрану госслужащих, политиков и СМИ

МВД Словакии: охрану госслужащих, политиков и СМИ усилили из-за покушения

© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaМесто покушения на Роберта Фицо
Место покушения на Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Место покушения на Роберта Фицо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Службы безопасности Словакии усилили охрану политиков, госслужащих и представителей средств массовой информации на фоне покушения на премьера страны Роберта Фицо, заявил глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток.
"Усилена охрана госслужащих, представителей политики и средств массовой информации", - сказал он на пресс-конференции, трансляцию которой вело словацкое телевидение. Шутай-Эшток не назвал конкретные меры по соображениям безопасности, но добавил, что задействованы не только службы безопасности Словакии, но и региональные отделения полиции.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу. МВД информировало о том, его состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина, он был задержан на месте.
Как сообщил в четверг вице-премьер, глава Минобороны Роберт Калиняк, угроза здоровью Фицо остается серьезной, он стабилизирован, но ситуация все еще угрожает его жизни.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Покушение на Роберта Фицо открывает европейский ящик Пандоры
15 мая, 20:50
 
В миреСловакияПокушение на премьер-министра Словакии ФицоРоберт Фицо
 
 
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