https://ria.ru/20240516/slovakiya-1946436911.html

В Словакии усилили охрану госслужащих, политиков и СМИ

В Словакии усилили охрану госслужащих, политиков и СМИ - РИА Новости, 16.05.2024

В Словакии усилили охрану госслужащих, политиков и СМИ

Службы безопасности Словакии усилили охрану политиков, госслужащих и представителей средств массовой информации на фоне покушения на премьера страны Роберта... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:03

2024-05-16T15:03

2024-05-16T15:12

в мире

словакия

покушение на премьер-министра словакии фицо

роберт фицо

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Службы безопасности Словакии усилили охрану политиков, госслужащих и представителей средств массовой информации на фоне покушения на премьера страны Роберта Фицо, заявил глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток."Усилена охрана госслужащих, представителей политики и средств массовой информации", - сказал он на пресс-конференции, трансляцию которой вело словацкое телевидение. Шутай-Эшток не назвал конкретные меры по соображениям безопасности, но добавил, что задействованы не только службы безопасности Словакии, но и региональные отделения полиции.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу. МВД информировало о том, его состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина, он был задержан на месте.Как сообщил в четверг вице-премьер, глава Минобороны Роберт Калиняк, угроза здоровью Фицо остается серьезной, он стабилизирован, но ситуация все еще угрожает его жизни.

https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946264742.html

словакия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, словакия, покушение на премьер-министра словакии фицо, роберт фицо