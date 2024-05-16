В Словакии усилили охрану госслужащих, политиков и СМИ
МВД Словакии: охрану госслужащих, политиков и СМИ усилили из-за покушения
© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaМесто покушения на Роберта Фицо
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Место покушения на Роберта Фицо
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Службы безопасности Словакии усилили охрану политиков, госслужащих и представителей средств массовой информации на фоне покушения на премьера страны Роберта Фицо, заявил глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток.
"Усилена охрана госслужащих, представителей политики и средств массовой информации", - сказал он на пресс-конференции, трансляцию которой вело словацкое телевидение. Шутай-Эшток не назвал конкретные меры по соображениям безопасности, но добавил, что задействованы не только службы безопасности Словакии, но и региональные отделения полиции.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу. МВД информировало о том, его состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина, он был задержан на месте.
Как сообщил в четверг вице-премьер, глава Минобороны Роберт Калиняк, угроза здоровью Фицо остается серьезной, он стабилизирован, но ситуация все еще угрожает его жизни.