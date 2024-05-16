https://ria.ru/20240516/samolet-1946315977.html

В Теннесси разбился небольшой самолет

В Теннесси разбился небольшой самолет - РИА Новости, 16.05.2024

В Теннесси разбился небольшой самолет

Небольшой самолет разбился в среду в американском штате Теннесси, три человека погибли, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T07:12

2024-05-16T07:12

2024-05-16T07:13

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Небольшой самолет разбился в среду в американском штате Теннесси, три человека погибли, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти. По данным телеканала, самолет упал недалеко от города Франклин штата. Телеканал добавляет со ссылкой на местные власти, что самолет вылетел из города штата Луизиана Батон-Руж и направлялся в город штата Кентукки Луисвилл. "Три человека погибли в результате крушения небольшого самолета в штате Теннесси в среду", - передает ABC News со ссылкой на местные власти. Как добавляет телеканал со ссылкой на заявление шерифа округа Теннесси Уильямсон Марка Элрода, самолет мог разломаться на куски еще в воздухе. Причина крушения остается неизвестной.

https://ria.ru/20240501/istrebitel-1943228791.html

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в мире, теннесси, луизиана, батон-руж, сша