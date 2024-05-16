https://ria.ru/20240516/rf-1946404956.html

Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ

Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ - РИА Новости, 16.05.2024

Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ

Войска Украины потеряли за сутки до 390 человек в зоне ответственности российской группировки войск "Центр", сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T13:21

2024-05-16T13:21

2024-05-16T15:49

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939282388_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_4ad0090cd8de270f36bb83f72e0b03c9.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки до 390 человек в зоне ответственности российской группировки войск "Центр", сообщили в четверг в Минобороны РФ.В Минобороны РФ также сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й, 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоалександровка и Евгеновка Донецкой Народной Республики.Было отражено восемь контратак штурмовых групп 71-й егерской, 92-й штурмовой, 23-й и 24-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское, Соловьево, Уманское, Нетайлово и Новоселовка Донецкой Народной Республики, отметили в МО РФ."Потери противника составили до 390 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США, 152-мм гаубица Д-20 и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)