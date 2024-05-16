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Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ
Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ - РИА Новости, 16.05.2024
Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ
Войска Украины потеряли за сутки до 390 человек в зоне ответственности российской группировки войск "Центр", сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:21
2024-05-16T13:21
2024-05-16T15:49
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки до 390 человек в зоне ответственности российской группировки войск "Центр", сообщили в четверг в Минобороны РФ.В Минобороны РФ также сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й, 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоалександровка и Евгеновка Донецкой Народной Республики.Было отражено восемь контратак штурмовых групп 71-й егерской, 92-й штурмовой, 23-й и 24-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское, Соловьево, Уманское, Нетайлово и Новоселовка Донецкой Народной Республики, отметили в МО РФ."Потери противника составили до 390 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США, 152-мм гаубица Д-20 и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - добавили в министерстве.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" отразила восемь контратак ВСУ
МО: подразделения группировки "Центр" отразили восемь контратак ВСУ за сутки
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости.
Войска Украины потеряли за сутки до 390 человек в зоне ответственности российской группировки войск "Центр", сообщили в четверг в Минобороны РФ
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В Минобороны РФ также сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й, 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоалександровка и Евгеновка Донецкой Народной Республики.
Было отражено восемь контратак штурмовых групп 71-й егерской, 92-й штурмовой, 23-й и 24-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское, Соловьево, Уманское, Нетайлово и Новоселовка Донецкой Народной Республики, отметили в МО РФ.
"Потери противника составили до 390 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США, 152-мм гаубица Д-20 и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - добавили в министерстве.