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У памятника Кобзону в Москве убрали QR-коды, ведущие на сайт с наркотиками - РИА Новости, 16.05.2024
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18:51 16.05.2024 (обновлено: 18:57 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/prestuplenie-1946511965.html
У памятника Кобзону в Москве убрали QR-коды, ведущие на сайт с наркотиками
У памятника Кобзону в Москве убрали QR-коды, ведущие на сайт с наркотиками - РИА Новости, 16.05.2024
У памятника Кобзону в Москве убрали QR-коды, ведущие на сайт с наркотиками
QR-коды, которые оказались у памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону в Москве и вели на сайт с наркотиками, убрали после проверки правоохранителей,... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T18:51
2024-05-16T18:57
происшествия
иосиф кобзон
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. QR-коды, которые оказались у памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону в Москве и вели на сайт с наркотиками, убрали после проверки правоохранителей, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что правоохранители обнаружили в центре Москвы QR-коды, ведущие на сайт продажи наркотиков. Информированный источник уточнил агентству, что коды нашли в Оружейном переулке у памятника Иосифу Кобзону. По наблюдению корреспондента РИА Новости, на улице и в сквере рядом с памятником расположены плиты в форме грампластинок, на каждой из которой есть пустая выемка для QR-кода.
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происшествия, иосиф кобзон
Происшествия, Иосиф Кобзон
У памятника Кобзону в Москве убрали QR-коды, ведущие на сайт с наркотиками

У памятника Кобзону в Москве убрали противозаконные QR-коды

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПамятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону в Оружейном переулке в Москве
Памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону в Оружейном переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону в Оружейном переулке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. QR-коды, которые оказались у памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону в Москве и вели на сайт с наркотиками, убрали после проверки правоохранителей, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что правоохранители обнаружили в центре Москвы QR-коды, ведущие на сайт продажи наркотиков. Информированный источник уточнил агентству, что коды нашли в Оружейном переулке у памятника Иосифу Кобзону.
По наблюдению корреспондента РИА Новости, на улице и в сквере рядом с памятником расположены плиты в форме грампластинок, на каждой из которой есть пустая выемка для QR-кода.
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