https://ria.ru/20240516/prestuplenie-1946511965.html

У памятника Кобзону в Москве убрали QR-коды, ведущие на сайт с наркотиками

У памятника Кобзону в Москве убрали QR-коды, ведущие на сайт с наркотиками - РИА Новости, 16.05.2024

У памятника Кобзону в Москве убрали QR-коды, ведущие на сайт с наркотиками

QR-коды, которые оказались у памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону в Москве и вели на сайт с наркотиками, убрали после проверки правоохранителей,... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T18:51

2024-05-16T18:51

2024-05-16T18:57

происшествия

иосиф кобзон

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. QR-коды, которые оказались у памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону в Москве и вели на сайт с наркотиками, убрали после проверки правоохранителей, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что правоохранители обнаружили в центре Москвы QR-коды, ведущие на сайт продажи наркотиков. Информированный источник уточнил агентству, что коды нашли в Оружейном переулке у памятника Иосифу Кобзону. По наблюдению корреспондента РИА Новости, на улице и в сквере рядом с памятником расположены плиты в форме грампластинок, на каждой из которой есть пустая выемка для QR-кода.

https://ria.ru/20240510/zaderzhanie-1945086894.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иосиф кобзон