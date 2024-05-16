https://ria.ru/20240516/peregovory-1946310721.html

Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры в Пекине

Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры в Пекине - РИА Новости, 16.05.2024

Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры в Пекине

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят переговоры в Пекине, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T06:31

2024-05-16T06:31

2024-05-16T10:48

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ПЕКИН, 16 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят переговоры в Пекине, сообщил корреспондент РИА Новости.Встреча на высшем уровне проходит в Доме народных собраний. Перед ее началом главы государств представили членов своих делегаций.Сначала Путин и Си Цзиньпин пообщались "на ногах", затем встретились в узком составе.Российский лидер отметил, что Москва и Пекин наработали солидный багаж практического сотрудничества. Он напомнил, что в 2023 году двусторонний товарооборот увеличился почти на четверть и достиг 227 миллиардов долларов.После переговоров в узком составе к двум лидерам присоединились их делегации.Ожидается, что по итогам встречи стороны подпишут совместные документы. Также Путин и Си Цзиньпин планируют принять заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.Позже общение лидеров продолжится уже в неформальной обстановке. Ожидается, что Путин и Си Цзиньпин побеседуют один на один за чаем и прогуляются по парку рядом со дворцом. Затем во время неформального ужина пройдут переговоры в узком формате, к лидерам присоединятся некоторые члены делегаций.Российский лидер прибыл в Китай с двухдневным государственным визитом накануне вечером. Сообщалось, что Путин намерен подробно обсудить с Си Цзиньпином весь комплекс двусторонних отношений и перспективы их развития, а также международные и региональные проблемы, в том числе ситуацию вокруг Украины, на Ближнем Востоке и в азиатском регионе.С российской стороны в переговорах участвуют первый замглавы правительства Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, глава МИД Сергей Лавров, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь Дмитрий Песков, помощник Юрий Ушаков, российский посол Игорь Моргулов.На встрече присутствуют также глава Минприроды Александр Козлов, руководитель Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, председатель Российско-китайского делового совета Геннадий Тимченко, председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов, глава РЖД Олег Белозеров, руководитель "Росатома" Алексей Лихачев, глава ВЭБ Игорь Шувалов, глава Сбербанка Герман Греф, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, член бюро правления РСПП Олег Дерипаска, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, президент ВТБ Андрей Костин, председатель правления "Роснано" Сергей Куликов, председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон, глава "Роснефти" Игорь Сечин, руководитель "Деловой России" Алексей Репик.С китайской стороны присутствуют руководитель канцелярии ЦК КПК Цай Ци, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян, руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК — министр иностранных дел Ван И и его заместитель Сунь Вэйдун, заместители премьера Госсовета Хэ Лифэн и Чжан Гоцин, член Госсовета Шэнь Ицинь, посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

https://ria.ru/20240516/putin-1946092437.html

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Встреча Путина и Си Цзиньпина в Пекине Встреча Путина и Си Цзиньпина в Пекине 2024-05-16T06:31 true PT0M44S

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Максим Горбачев

китай, си цзиньпин, владимир путин, в мире, россия