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Оператор БПЛА рассказала о своей работе на фронте - РИА Новости, 16.05.2024
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07:04 16.05.2024 (обновлено: 07:23 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/operator-1946314770.html
Оператор БПЛА рассказала о своей работе на фронте
Оператор БПЛА рассказала о своей работе на фронте - РИА Новости, 16.05.2024
Оператор БПЛА рассказала о своей работе на фронте
Для девушек-военнослужащих поблажек в плане боевой работы на фронте нет, рассказала РИА Новости оператор БПЛА 10-го полка 20-й мотострелковой дивизии... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T07:04
2024-05-16T07:23
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ЛУГАНСК, 16 мая – РИА Новости. Для девушек-военнослужащих поблажек в плане боевой работы на фронте нет, рассказала РИА Новости оператор БПЛА 10-го полка 20-й мотострелковой дивизии группировки "Юг" с позывным "Гаечка". "Я – оператор БПЛА, у меня отец – военный бывший, десантник, сын ждет дома… Ждут, гордятся... Женщин здесь носят на руках – это факт, постоянно подкармливают, что-то отнести, принести, то есть постоянно заботятся, но в плане работы – каждый выполняет свое, без каких-либо поблажек, без какой-либо помощи и так далее", – рассказала "Гаечка". Она уточнила, что на фронте требования для нее, в том числе по количеству уничтоженного противника, такие же, как и для других операторов БПЛА. "Я думаю, женщины, возможно, даже могут делать больше, чем мужчины. Приятно видеть результативность своей работы, что это не просто какие-то вылеты бесполезные, то есть вылеты с пользой, потому что чем больше врагов мы сейчас уничтожим, тем меньше проблем для нашей пехоты, для наших танков. В основном сейчас упор делаем на отряды БПЛА", - рассказала "Гаечка".
https://ria.ru/20240516/front-1946299484.html
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
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Оператор БПЛА рассказала о своей работе на фронте

Оператор БПЛА: для девушек-военнослужащих поблажки на фронте отсутствуют

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 мая – РИА Новости. Для девушек-военнослужащих поблажек в плане боевой работы на фронте нет, рассказала РИА Новости оператор БПЛА 10-го полка 20-й мотострелковой дивизии группировки "Юг" с позывным "Гаечка".
"Я – оператор БПЛА, у меня отец – военный бывший, десантник, сын ждет дома… Ждут, гордятся... Женщин здесь носят на руках – это факт, постоянно подкармливают, что-то отнести, принести, то есть постоянно заботятся, но в плане работы – каждый выполняет свое, без каких-либо поблажек, без какой-либо помощи и так далее", – рассказала "Гаечка".
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Она уточнила, что на фронте требования для нее, в том числе по количеству уничтоженного противника, такие же, как и для других операторов БПЛА.
"Я думаю, женщины, возможно, даже могут делать больше, чем мужчины. Приятно видеть результативность своей работы, что это не просто какие-то вылеты бесполезные, то есть вылеты с пользой, потому что чем больше врагов мы сейчас уничтожим, тем меньше проблем для нашей пехоты, для наших танков. В основном сейчас упор делаем на отряды БПЛА", - рассказала "Гаечка".
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