https://ria.ru/20240516/nauka-1946079478.html

Российские ученые нашли способ лечить рак мозга во сне

Российские ученые нашли способ лечить рак мозга во сне - РИА Новости, 16.05.2024

Российские ученые нашли способ лечить рак мозга во сне

Новую технологию, которая позволяет бороться с опухолью мозга во время глубокого сна пациента, разработали ученые СГУ. Метод опирается на применении лазеров в... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T07:00

2024-05-16T07:00

2024-05-16T11:36

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Новую технологию, которая позволяет бороться с опухолью мозга во время глубокого сна пациента, разработали ученые СГУ. Метод опирается на применении лазеров в инфракрасном диапазоне и стимуляции дренажа тканей мозга. Результаты опубликованы в журнале Biomedicines.Глиобластома головного мозга – агрессивная злокачественная опухоль, которая имеет быстрые темпы роста, разрушает окружающие здоровые ткани и часто имеет неблагоприятный прогноз. Главное препятствие в лечении данного заболевания – гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), который находится между кровотоком и мозгом, предохраняя его от токсинов.Вместе с тем ГЭБ, защищая мозг, также ограничивает проникновение 95% лекарственных препаратов в его ткани. Опухоль, растущая по здоровым сосудам, где ГЭБ не разрушен, после удаления рецидивирует, прорастая в другие участки мозга, недоступные для препаратов.По этой причине в области поиска методов лечения опухолей мозга активно развиваются нефармакологические методы лечения. Одним из таких направлений является фотодинамическая терапия, когда в кровь вводится специальное вещество (фотосенсибилизатор). Оно специфически накапливается в опухоли, что помогает хирургу определять зоны оперативного вмешательства. Однако данный метод нельзя применять для лечения младенцев и пациентов, имеющих аллергию на фотосенсибилизаторы.Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ) предложили новый подход к лечению глиобластомы во сне пациента. В результате исследований было установлено, что разработанный метод позволяет уйти от необходимости применять фотосенсибилизаторы и преодолевать защитный ГЭБ.Лечение опирается на применении лазеров в инфракрасном диапазоне и стимуляции дренажа тканей мозга (фотобиомодуляция). В результате активизируются лимфатические "пылесосы" мозга, которые выводят токсины и повышают иммунитет, подавляя рост опухоли."Лимфа-пылесосы" наиболее эффективно работают во время глубокого сна, когда мы не видим сновидений, а мозг работает исключительно на самого себя. В этот момент он превращается в "стиральную машинку" и "моет" свои ткани от "засоров" или метаболитов, накопившихся за день", – пояснила заведующая кафедрой физиологии человека и животных Саратовского государственного университета Оксана Семячкина-Глушковская, подчеркнув, что технология портативная и безопасная."Подобных технологий в мире пока нет", – добавила она.Ученые СГУ утверждают, что в перспективе разработанный метод можно будет применять не только для лечения опухолей мозга, но и других заболеваний, в частности, болезни Альцгеймера. В настоящее время технология проходит процедуру лицензирования. В 2025 году пройдут пилотные клинические исследования.Как сообщили РИА Новости в университете, это пионерское направление впервые зародилось в России именно в лаборатории "Умный сон", созданной в 2019 году для выполнения правительственного мегагранта "Лимфасон". Исследование поддержано грантом Российского научного фонда (РНФ) № 23-25-00296.

https://ria.ru/20240417/nauka-1940082124.html

https://ria.ru/20230601/nauka-1875377672.html

https://ria.ru/20240207/opukhol-1925761658.html

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наука, университетская наука, россия, саратовский государственный университет, российский научный фонд, навигатор абитуриента, саратов, онкология, рак, здоровье - общество, медицина