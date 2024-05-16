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В ДНР в 2023 году видели говорящих по-немецки девушек-снайперов - РИА Новости, 16.05.2024
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06:41 16.05.2024 (обновлено: 07:25 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/naemniki-1946311755.html
В ДНР в 2023 году видели говорящих по-немецки девушек-снайперов
В ДНР в 2023 году видели говорящих по-немецки девушек-снайперов - РИА Новости, 16.05.2024
В ДНР в 2023 году видели говорящих по-немецки девушек-снайперов
Говорящих по-немецки девушек-снайперов видели в селе Семеновка Авдеевского района ДНР в 2023 году, рассказал РИА Новости местный житель Сергей, эвакуированный в РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T06:41
2024-05-16T07:25
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Говорящих по-немецки девушек-снайперов видели в селе Семеновка Авдеевского района ДНР в 2023 году, рассказал РИА Новости местный житель Сергей, эвакуированный в конце апреля. "В Семеновке были американцы, чехи, румыны, большинство немок было снайперов, я столько не видел. На джипах приезжали черных", - сказал собеседник агентства. По словам Сергея, говорящих по-немецки девушек в военной форме со снайперскими винтовками он видел в 2023 году. Его односельчанин Андрей тоже рассказал, что видел иностранных наемников в Семеновке. "Разговоры слышал иностранные на английском и польском… Девушек видел. Кто такие, откуда - понятия не имею. Видел просто девушек в военной форме", - сказал он. Андрей затруднился ответить, были ли это снайперши, но подтвердил, что оружие у них было.
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Местный житель: молодые немецкие снайперши были замечены в Семеновке в ДНР в 2023
Молодые немецкие снайперши "лет по 18-19" были замечены в Семеновке в ДНР в 2023, рассказал РИА Новости местный житель Сергей. "Были американцы, чехи, румыны, большинство немок было снайперов, я столько не видел. На джипах приезжали черных", - вспоминает Сергей.
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донецкая народная республика, украина, безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
В ДНР в 2023 году видели говорящих по-немецки девушек-снайперов

Очевидец: в Семеновке в 2023 году видели говорящих по-немецки девушек-снайперов

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Говорящих по-немецки девушек-снайперов видели в селе Семеновка Авдеевского района ДНР в 2023 году, рассказал РИА Новости местный житель Сергей, эвакуированный в конце апреля.
"В Семеновке были американцы, чехи, румыны, большинство немок было снайперов, я столько не видел. На джипах приезжали черных", - сказал собеседник агентства.
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11 мая, 15:29
По словам Сергея, говорящих по-немецки девушек в военной форме со снайперскими винтовками он видел в 2023 году.
Его односельчанин Андрей тоже рассказал, что видел иностранных наемников в Семеновке.
"Разговоры слышал иностранные на английском и польском… Девушек видел. Кто такие, откуда - понятия не имею. Видел просто девушек в военной форме", - сказал он.
Андрей затруднился ответить, были ли это снайперши, но подтвердил, что оружие у них было.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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