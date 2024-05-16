https://ria.ru/20240516/naemniki-1946311755.html
В ДНР в 2023 году видели говорящих по-немецки девушек-снайперов
В ДНР в 2023 году видели говорящих по-немецки девушек-снайперов - РИА Новости, 16.05.2024
В ДНР в 2023 году видели говорящих по-немецки девушек-снайперов
Говорящих по-немецки девушек-снайперов видели в селе Семеновка Авдеевского района ДНР в 2023 году, рассказал РИА Новости местный житель Сергей, эвакуированный в РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T06:41
2024-05-16T06:41
2024-05-16T07:25
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946316559_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bd6c421565f6edd8cfc339d98cb44842.jpg
ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Говорящих по-немецки девушек-снайперов видели в селе Семеновка Авдеевского района ДНР в 2023 году, рассказал РИА Новости местный житель Сергей, эвакуированный в конце апреля. "В Семеновке были американцы, чехи, румыны, большинство немок было снайперов, я столько не видел. На джипах приезжали черных", - сказал собеседник агентства. По словам Сергея, говорящих по-немецки девушек в военной форме со снайперскими винтовками он видел в 2023 году. Его односельчанин Андрей тоже рассказал, что видел иностранных наемников в Семеновке. "Разговоры слышал иностранные на английском и польском… Девушек видел. Кто такие, откуда - понятия не имею. Видел просто девушек в военной форме", - сказал он. Андрей затруднился ответить, были ли это снайперши, но подтвердил, что оружие у них было.
https://ria.ru/20240511/bi-1945251551.html
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946316559_208:0:1648:1080_1920x0_80_0_0_38636aaa1e1595e6e33773f7f40587f8.jpg
Местный житель: молодые немецкие снайперши были замечены в Семеновке в ДНР в 2023
Молодые немецкие снайперши "лет по 18-19" были замечены в Семеновке в ДНР в 2023, рассказал РИА Новости местный житель Сергей.
"Были американцы, чехи, румыны, большинство немок было снайперов, я столько не видел. На джипах приезжали черных", - вспоминает Сергей.
2024-05-16T06:41
true
PT1M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
В ДНР в 2023 году видели говорящих по-немецки девушек-снайперов
Очевидец: в Семеновке в 2023 году видели говорящих по-немецки девушек-снайперов
ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Говорящих по-немецки девушек-снайперов видели в селе Семеновка Авдеевского района ДНР в 2023 году, рассказал РИА Новости местный житель Сергей, эвакуированный в конце апреля.
"В Семеновке были американцы, чехи, румыны, большинство немок было снайперов, я столько не видел. На джипах приезжали черных", - сказал собеседник агентства.
По словам Сергея, говорящих по-немецки девушек в военной форме со снайперскими винтовками он видел в 2023 году.
Его односельчанин Андрей тоже рассказал, что видел иностранных наемников в Семеновке.
"Разговоры слышал иностранные на английском и польском… Девушек видел. Кто такие, откуда - понятия не имею. Видел просто девушек в военной форме", - сказал он.
Андрей затруднился ответить, были ли это снайперши, но подтвердил, что оружие у них было.