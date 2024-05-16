https://ria.ru/20240516/naemniki-1946311755.html

В ДНР в 2023 году видели говорящих по-немецки девушек-снайперов

В ДНР в 2023 году видели говорящих по-немецки девушек-снайперов - РИА Новости, 16.05.2024

В ДНР в 2023 году видели говорящих по-немецки девушек-снайперов

Говорящих по-немецки девушек-снайперов видели в селе Семеновка Авдеевского района ДНР в 2023 году, рассказал РИА Новости местный житель Сергей, эвакуированный в РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T06:41

2024-05-16T06:41

2024-05-16T07:25

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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Говорящих по-немецки девушек-снайперов видели в селе Семеновка Авдеевского района ДНР в 2023 году, рассказал РИА Новости местный житель Сергей, эвакуированный в конце апреля. "В Семеновке были американцы, чехи, румыны, большинство немок было снайперов, я столько не видел. На джипах приезжали черных", - сказал собеседник агентства. По словам Сергея, говорящих по-немецки девушек в военной форме со снайперскими винтовками он видел в 2023 году. Его односельчанин Андрей тоже рассказал, что видел иностранных наемников в Семеновке. "Разговоры слышал иностранные на английском и польском… Девушек видел. Кто такие, откуда - понятия не имею. Видел просто девушек в военной форме", - сказал он. Андрей затруднился ответить, были ли это снайперши, но подтвердил, что оружие у них было.

https://ria.ru/20240511/bi-1945251551.html

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Местный житель: молодые немецкие снайперши были замечены в Семеновке в ДНР в 2023 Молодые немецкие снайперши "лет по 18-19" были замечены в Семеновке в ДНР в 2023, рассказал РИА Новости местный житель Сергей. "Были американцы, чехи, румыны, большинство немок было снайперов, я столько не видел. На джипах приезжали черных", - вспоминает Сергей. 2024-05-16T06:41 true PT1M17S

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донецкая народная республика, украина, безопасность, россия, вооруженные силы украины