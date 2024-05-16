https://ria.ru/20240516/moshenniki-1946303746.html

В Госдуме рассказали о новой схеме обмана пенсионеров мошенниками

В Госдуме рассказали о новой схеме обмана пенсионеров мошенниками - РИА Новости, 16.05.2024

В Госдуме рассказали о новой схеме обмана пенсионеров мошенниками

Мошенники стали использовать новую схему обмана людей старшего возраста – теперь им обещают перерасчет пенсии в обмен на код идентификации, рассказал РИА... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T03:13

2024-05-16T03:13

2024-05-16T03:13

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технологии

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россия

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Мошенники стали использовать новую схему обмана людей старшего возраста – теперь им обещают перерасчет пенсии в обмен на код идентификации, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. По словам депутата, мошенники представляются сотрудниками Социального фонда и пытаются внушить гражданам, что у них обнаружен "неучтенный стаж". После этого предлагают оформить заявление на перерасчет пенсии для ее повышения - причем сделать это можно якобы прямо по телефону, без дополнительной бюрократии, добавил он. "В том случае, если жертва соглашается, злоумышленники просят назвать код из sms "для идентификации". А сами при этом получают доступ к профилю жертвы на портале "Госуслуги" или в мобильном банке. В связи с этим настоятельно рекомендую обсудить с пожилыми родственниками способы защиты от мошенников, которые активно действуют как в сети, так и посредством телефона", - сказал Немкин. Депутат также посоветовал всегда оставаться бдительным при разговоре с незнакомцами: не доверять неожиданным звонкам, особенно если просят предоставить личные данные или совершить финансовую транзакцию. "Не раскрывайте личные данные по телефону: никогда не сообщайте пароли, банковские реквизиты или другие личные сведения по телефону. Легитимные организации никогда не будут просить об этом через непрошенный звонок", - отметил парламентарий. Также, добавил депутат, нужно поддерживать контроль за своими финансами, быть осмотрительным при обсуждении финансовых вопросов по телефону. "Если вы получаете неожиданный звонок о каких-либо финансовых проблемах или предложениях, сначала уточните информацию о звонящем и, при необходимости, повторно свяжитесь с соответствующей организацией через известные контакты, опубликованные на подтвержденных сайтах в сети", - сказал Немкин. Кроме того, не стоит пренебрегать функцией блокировки и отсеивания звонков, так как это может помочь уменьшить количество нежелательных звонков и предотвратить контакт с мошенниками, подчеркнул он. "А граждан пожилого возраста я призываю - всегда обращайтесь за помощью, если у вас есть сомнения. Если вы сомневаетесь в легитимности звонка или получаете подозрительные предложения, не стесняйтесь обратиться за помощью к членам семьи, друзьям или специалистам по защите потребителей. Не стоит принимать поспешных решений при общении по телефону, особенно в финансовых вопросах", - добавил депутат.

https://ria.ru/20240514/fingramotnost--1945886114.html

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общество, технологии, госдума рф, россия