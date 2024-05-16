https://ria.ru/20240516/kitay-1946407922.html
Россия и Китай выступили против политизации экономических отношений
Россия и Китай выступили против политизации экономических отношений - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай выступили против политизации экономических отношений
Россия и Китай выступают против политизации международных экономических отношений, говорится в их совместном заявлении. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:32
2024-05-16T13:32
2024-05-16T13:32
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экономика
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай выступают против политизации международных экономических отношений, говорится в их совместном заявлении. Текст совместного заявления двух стран об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны выступают против политизации международных экономических отношений", - сказано в заявлении.
https://ria.ru/20240516/kultura-1946400931.html
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в мире, россия, китай, экономика
В мире, Россия, Китай, Экономика
Россия и Китай выступили против политизации экономических отношений
Россия и КНР выступают против политизации международных экономических отношений