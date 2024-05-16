https://ria.ru/20240516/kitay-1946400364.html

Россия и Китай намерены содействовать изучению русского и китайского языков

Россия и Китай намерены содействовать изучению русского и китайского языков - РИА Новости, 16.05.2024

Россия и Китай намерены содействовать изучению русского и китайского языков

Москва и Пекин намерены содействовать популяризации изучения русского и китайского языков, наращивать эффективность обучения граждан. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T13:05

2024-05-16T13:05

2024-05-16T13:05

в мире

россия

китай

москва

русский язык в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946324811_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_ca86798dea48c749363885d99777ac2d.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Москва и Пекин намерены содействовать популяризации изучения русского и китайского языков, наращивать эффективность обучения граждан. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Договорились:.. наращивать масштабы и эффективность обучения российских граждан в Китае и китайских граждан в России, содействовать популяризации изучения русского и китайского языков", - сказано в заявлении.

https://ria.ru/20240516/kitay-1946387516.html

россия

китай

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, китай, москва, русский язык в мире