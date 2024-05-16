https://ria.ru/20240516/kitay-1946400364.html
Россия и Китай намерены содействовать изучению русского и китайского языков
Россия и Китай намерены содействовать изучению русского и китайского языков - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай намерены содействовать изучению русского и китайского языков
Москва и Пекин намерены содействовать популяризации изучения русского и китайского языков, наращивать эффективность обучения граждан. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:05
2024-05-16T13:05
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Москва и Пекин намерены содействовать популяризации изучения русского и китайского языков, наращивать эффективность обучения граждан. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Договорились:.. наращивать масштабы и эффективность обучения российских граждан в Китае и китайских граждан в России, содействовать популяризации изучения русского и китайского языков", - сказано в заявлении.
https://ria.ru/20240516/kitay-1946387516.html
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в мире, россия, китай, москва, русский язык в мире
В мире, Россия, Китай, Москва, Русский язык в мире
Россия и Китай намерены содействовать изучению русского и китайского языков
Россия и Китай намерены содействовать популяризации русского и китайского языков
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Москва и Пекин намерены содействовать популяризации изучения русского и китайского языков, наращивать эффективность обучения граждан.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Договорились:.. наращивать масштабы и эффективность обучения российских граждан в Китае и китайских граждан в России, содействовать популяризации изучения русского и китайского языков", - сказано в заявлении.