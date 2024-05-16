https://ria.ru/20240516/gruziya-1946312177.html
Косачев сравнил протесты в Тбилиси с украинским "майданом"
Косачев сравнил протесты в Тбилиси с украинским "майданом" - РИА Новости, 16.05.2024
Косачев сравнил протесты в Тбилиси с украинским "майданом"
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что участие глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии в акции протеста против закона об иноагентах в Тбилиси является... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T06:46
2024-05-16T06:46
2024-05-16T07:21
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что участие глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии в акции протеста против закона об иноагентах в Тбилиси является вмешательством в дела Грузии, и сравнил их поступок с участием бывшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в украинском "майдане". Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский также обратил внимание на схожесть ситуаций с нынешними протестами в Тбилиси и "майданом" в Киеве - и на Украине, и в Грузии среди протестующих оказались представители Запада. "Главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии (все из НАТО), принявшие в среду активное участие в акции против закона об иноагентах в Тбилиси - это очередная госдеповская виктория нуланд с ее печеньками на киевском майдане. Страны меняются, методы остаются теми же - полное презрение к суверенитету подопытных и бесцеремонное, на глазах у всего мира вмешательство в их внутренние дела", - написал он в Telegram-канале. По мнению вице-спикера, регулирование прозрачности иностранного влияния на законодательном уровне является необходимым требованием для любого государства, которое защищает народ от спонсируемых извне госпереворотов, а главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии своим поступком "лишь добавили соли и перца этой теме".В среду министры иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии пришли на проспект Руставели в Тбилиси на акцию против закона об иноагентах, обратились к демонстрантам и поддержали их.Парламент Грузии 14 мая принял законопроект об иноагентах в третьем, окончательном чтении.В апреле правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним.Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).Оппоненты проекта называют его аналогом соответствующего российского закона, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. Противники нововведения утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.
https://ria.ru/20240516/kaladze-1946299316.html
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в мире, литва, эстония, исландия, константин косачев, виктория нуланд, дмитрий полянский, совет федерации рф, оон, нато, протесты в грузии против закона об иноагентах, тбилиси, грузия
В мире, Литва, Эстония, Исландия, Константин Косачев, Виктория Нуланд, Дмитрий Полянский, Совет Федерации РФ, ООН, НАТО, Протесты в Грузии против закона об иноагентах, Тбилиси, Грузия
Косачев сравнил протесты в Тбилиси с украинским "майданом"
Косачев: участие министров в митинге в Грузии стало вмешательством в дела страны
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что участие глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии в акции протеста против закона об иноагентах в Тбилиси является вмешательством в дела Грузии, и сравнил их поступок с участием бывшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в украинском "майдане".
Ранее первый зампостпреда России
при ООН Дмитрий Полянский
также обратил внимание на схожесть ситуаций с нынешними протестами в Тбилиси и "майданом" в Киеве
- и на Украине
, и в Грузии среди протестующих оказались представители Запада.
"Главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии (все из НАТО
), принявшие в среду активное участие в акции против закона об иноагентах в Тбилиси - это очередная госдеповская виктория нуланд с ее печеньками на киевском майдане. Страны меняются, методы остаются теми же - полное презрение к суверенитету подопытных и бесцеремонное, на глазах у всего мира вмешательство в их внутренние дела", - написал он в Telegram-канале.
По мнению вице-спикера, регулирование прозрачности иностранного влияния на законодательном уровне является необходимым требованием для любого государства, которое защищает народ от спонсируемых извне госпереворотов, а главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии своим поступком "лишь добавили соли и перца этой теме".
В среду министры иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии пришли на проспект Руставели в Тбилиси на акцию против закона об иноагентах, обратились к демонстрантам и поддержали их.
Парламент Грузии 14 мая принял законопроект об иноагентах в третьем, окончательном чтении.
В апреле правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним.
Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).
Оппоненты проекта называют его аналогом соответствующего российского закона, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. Противники нововведения утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.