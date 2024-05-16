https://ria.ru/20240516/gruziya-1946302640.html

Глава Евросовета обсудил с президентом Грузии ситуацию с протестами

Глава Евросовета обсудил с президентом Грузии ситуацию с протестами - РИА Новости, 16.05.2024

Глава Евросовета обсудил с президентом Грузии ситуацию с протестами

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что обсудил ситуацию с протестами на фоне принятия закона об иноагентах с президентом и премьером Грузии Саломе... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T02:35

2024-05-16T02:35

2024-05-16T02:35

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ираклий кобахидзе

евросовет

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что обсудил ситуацию с протестами на фоне принятия закона об иноагентах с президентом и премьером Грузии Саломе Зурабишвили и Ираклием Кобахидзе. В Тбилиси в среду перед зданием парламента Грузии проходила очередная акция против закона об иноагентах. Парламент Грузии 14 мая принял закон об иноагентах в третьем, окончательном чтении. "Обсудили сегодня текущую ситуацию в Грузии с президентом Саломе Зурабишвили по телефону, после чего последовал звонок с премьер-министром Ираклием Кобахидзе", - написал Мишель в соцсети X. Глава Евросовета добавил, что "подтвердил свою полную поддержку в продолжении помощи грузинам в стремлении к европейскому будущему, также помогая найти лучший способ решения законных проблем всех сторон". В среду министры иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии пришли на проспект Руставели в Тбилиси на акцию против закона об иноагентах и обратились к демонстрантам, поддержав их. В апреле правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты проекта называют его аналогом соответствующего российского закона, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. Противники нововведения утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

https://ria.ru/20240516/kaladze-1946299316.html

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в мире, грузия, тбилиси, сша, шарль мишель, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, евросовет, протесты в грузии против закона об иноагентах