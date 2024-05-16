https://ria.ru/20240516/gretsiya-1946480173.html

СМИ: Греция отправит 250 контейнеров с оружием и боеприпасами на Украину

СМИ: Греция отправит 250 контейнеров с оружием и боеприпасами на Украину - РИА Новости, 16.05.2024

СМИ: Греция отправит 250 контейнеров с оружием и боеприпасами на Украину

Греция срочно отправляет 250 контейнеров с оружием и боеприпасами для Украины через Румынию румынскими поездами, два дня назад отправились первые вагоны, пишет... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T17:02

2024-05-16T17:02

2024-05-16T17:02

специальная военная операция на украине

украина

греция

чехия

кириакос мицотакис

владимир зеленский

энтони блинкен

нато

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АФИНЫ, 15 мая - РИА Новости. Греция срочно отправляет 250 контейнеров с оружием и боеприпасами для Украины через Румынию румынскими поездами, два дня назад отправились первые вагоны, пишет газета "Эфимерида тон синдактон" в четверг. По ее данным, греческая железнодорожная компания Hellenic Train отказалась от перевозки, везти груз будут румынские состава, а погрузка будет идти за пределами Салоник из-за яростного сопротивления рабочих порта. "Греческое оружие и боеприпасы для Украины перевозятся железнодорожными составами через Румынию. Два дня назад первые вагоны покинули станцию в Като Гефира, недалеко от Салоников, вызвав вопросы и беспокойство жителей", - пишет издание, добавив, что при этом "в марте премьер-министр Кириакос Мицотакис отрицал существование каких-либо договоренностей" с Владимиром Зеленским "о тайной греческой помощи Украине". "По информации газеты, военная помощь - неизвестного типа боеприпасы или оружие, - которую отправляет наша страна, будет в немалом количестве - 250 контейнеров. Перед Пасхой в порту Салоников начались переговоры о выделении места для перевалки оружия и боеприпасов, но они натолкнулись на непредвиденный фактор: реакцию рабочих, которые, как сообщается, подняли вопрос об опасности, поскольку, помимо всего прочего, опасные грузы должны были обязательно пройти через город, поэтому им удалось предотвратить их перегрузку на поезда в порту", - пишет газета. По ее словам, из-за этого было решено перевезти боеприпасы небольшими колоннами грузовиков в сопровождении полиции в Като Гефира муниципалитета Халкидона, в район, где находится промышленная зона площадью 100 гектаров и где проходят железнодорожные пути. "Боеприпасы должны быть доставлены американским войскам, которые перегружают их в румынские вагоны, поскольку следующей остановкой для этих боеприпасов является Румыния, а Hellenic Train отказалась предоставить свои собственные. После того, что произошло в Темпи (в крупнейшей в истории Греции железнодорожной катастрофой, произошедшей в ночь на 1 марта 2023 года в местечке Темпи, погибли 57 человек, десятки получили ранения – ред.). Оттуда оружие и боеприпасы снова будут переправлены на Украину под контролем американских войск", - сообщает издание. Газета напоминает, что после визита Мицотакиса на Украину Зеленский сообщил о договоренности ускорить работу над двусторонним соглашением о безопасности, это вызвало "бурю негодования", но Мицотакис заверял, что никакой тайной сделки не было. "Я не могу поехать в Украину и подписать договор втайне, это несерьезно", - заявил он. "Сегодня от правительства требуют четкого ответа, какое оружие или боеприпасы оно отправляет на Украину, и "серьезные ли это дела", поскольку ничего не проходит через парламент", - пишет газета. "Что мы должны предположить после вчерашних заявлений госсекретаря США Энтони Блинкена, который во время своего визита на Украину сказал, что его страна спешно отправляет боеприпасы и оружие на передовую на Украине? Поставки оружия и боеприпасов из Греции, очевидно, связаны с американской спешкой. Или нет?" - пишет газета. Ранее сообщалось, что Греция продает боеприпасы и вооружения Чехии, откуда они направляются на Украину. Газета "Катимерини" сообщила в середине марта, что Греция готовится поставить на Украину новую большую партию вооружения через Чехию, в том числе 2 тысячи пятидюймовых ракет Zuni, 180 противотанковых ракет, 90 тысяч 90-миллиметровых снарядов, используемых в противотанковой борьбе и в зенитном оружии, а также 70 самоходных гаубиц М114А1. Вооружение будет закуплено Чехией и отправлено напрямую на Украину. Афины уведомили чиновников Евросоюза, отвечающих за координацию помощи Киеву, что из вооружений могут в этом году поставить Украине через Чехию, сообщило издание. Новостной портал ieidiseis.gr сообщил 1 апреля, что Греция готовится отправить большое количество боеприпасов стоимостью 150 миллионов евро на Украину через Чехию и просит одобрения соответствующего парламентского комитета. В начале апреля правительство Греции представило на утверждение новый список систем вооружения и боеприпасов для "продажи", в дополнение к огромным партиям оружия, которые уже были отправлены. В списке были "десятки тысяч снарядов белым фосфором", который запрещено использовать против людей, сообщила Компартия Греции (КПГ). Греция одной из первых на Западе стала направлять оружие и военную технику Украине после начала российской специальной военной операции. Уже 27 февраля 2022 года она отправила через Польшу 40 тонн техники на двух самолетах С-130. После этого Греция отправляла новые партии оружия и военной техники. В то же время Афины заявляли, что не будут передавать Киеву модернизированные танки Leopard 2A6 и зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства, а также те системы вооружения, отправка которых "могла бы хоть в малейшей степени ослабить обороноспособность Греции". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240516/kupol-1946476046.html

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html

https://ria.ru/20240513/evrosoyuz-1945439111.html

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украина, греция, чехия, кириакос мицотакис, владимир зеленский, энтони блинкен, нато, в мире