https://ria.ru/20240516/gorkhozyaystvo-1946342103.html

В Очаково-Матвеевском районе Москвы начались работы по благоустройству

В Очаково-Матвеевском районе Москвы начались работы по благоустройству - РИА Новости, 16.05.2024

В Очаково-Матвеевском районе Москвы начались работы по благоустройству

Стартовали работы по благоустройству в долине реки Навершки в Очаково-Матвеевском районе Москвы, работы пройдут на необустроенной озелененной территории по обе... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T10:29

2024-05-16T10:29

2024-05-16T10:29

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Стартовали работы по благоустройству в долине реки Навершки в Очаково-Матвеевском районе Москвы, работы пройдут на необустроенной озелененной территории по обе стороны реки Навершки, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Стартовали работы по благоустройству в долине реки Навершки в Очаково-Матвеевском. Работы пройдут на необустроенной озелененной территории по обе стороны реки Навершки. Рядом расположены жилой микрорайон на Очаковском шоссе и три корпуса школы №97", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты укрепят берега реки, создадут разветвленную дорожно-тропиночную сеть из экоматериалов – покрытия терравей и деревянных настилов, поставят вдоль дорожек удобные лавочки и подвесные качели, обустроят систему освещения по всей территории. Кроме того, будет сделана архитектурно-художественная подсветка пешеходных настилов, чтобы прогулки в вечернее время были еще приятнее, обустроена детская игровая зона с качелями, горками, элементами для лазания и лавочками под навесом, также специалисты оборудуют спортивную зону современными воркаут-комплексами и столами для настольного тенниса.

https://ria.ru/20240220/dvory-1928494261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы