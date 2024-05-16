В Очаково-Матвеевском районе Москвы начались работы по благоустройству
© Городское хозяйство МосквыПроектное решение благоустройства в долине реки Навершки в Очаково-Матвеевском районе Москвы
Проектное решение благоустройства в долине реки Навершки в Очаково-Матвеевском районе Москвы
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Стартовали работы по благоустройству в долине реки Навершки в Очаково-Матвеевском районе Москвы, работы пройдут на необустроенной озелененной территории по обе стороны реки Навершки, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
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"Стартовали работы по благоустройству в долине реки Навершки в Очаково-Матвеевском. Работы пройдут на необустроенной озелененной территории по обе стороны реки Навершки. Рядом расположены жилой микрорайон на Очаковском шоссе и три корпуса школы №97", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты укрепят берега реки, создадут разветвленную дорожно-тропиночную сеть из экоматериалов – покрытия терравей и деревянных настилов, поставят вдоль дорожек удобные лавочки и подвесные качели, обустроят систему освещения по всей территории.
Кроме того, будет сделана архитектурно-художественная подсветка пешеходных настилов, чтобы прогулки в вечернее время были еще приятнее, обустроена детская игровая зона с качелями, горками, элементами для лазания и лавочками под навесом, также специалисты оборудуют спортивную зону современными воркаут-комплексами и столами для настольного тенниса.