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В Очаково-Матвеевском районе Москвы начались работы по благоустройству - РИА Новости, 16.05.2024
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10:29 16.05.2024
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В Очаково-Матвеевском районе Москвы начались работы по благоустройству
В Очаково-Матвеевском районе Москвы начались работы по благоустройству - РИА Новости, 16.05.2024
В Очаково-Матвеевском районе Москвы начались работы по благоустройству
Стартовали работы по благоустройству в долине реки Навершки в Очаково-Матвеевском районе Москвы, работы пройдут на необустроенной озелененной территории по обе... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T10:29
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Стартовали работы по благоустройству в долине реки Навершки в Очаково-Матвеевском районе Москвы, работы пройдут на необустроенной озелененной территории по обе стороны реки Навершки, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Стартовали работы по благоустройству в долине реки Навершки в Очаково-Матвеевском. Работы пройдут на необустроенной озелененной территории по обе стороны реки Навершки. Рядом расположены жилой микрорайон на Очаковском шоссе и три корпуса школы №97", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты укрепят берега реки, создадут разветвленную дорожно-тропиночную сеть из экоматериалов – покрытия терравей и деревянных настилов, поставят вдоль дорожек удобные лавочки и подвесные качели, обустроят систему освещения по всей территории. Кроме того, будет сделана архитектурно-художественная подсветка пешеходных настилов, чтобы прогулки в вечернее время были еще приятнее, обустроена детская игровая зона с качелями, горками, элементами для лазания и лавочками под навесом, также специалисты оборудуют спортивную зону современными воркаут-комплексами и столами для настольного тенниса.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы

В Очаково-Матвеевском районе Москвы начались работы по благоустройству

© Городское хозяйство МосквыПроектное решение благоустройства в долине реки Навершки в Очаково-Матвеевском районе Москвы
Проектное решение благоустройства в долине реки Навершки в Очаково-Матвеевском районе Москвы
© Городское хозяйство Москвы
Проектное решение благоустройства в долине реки Навершки в Очаково-Матвеевском районе Москвы
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Стартовали работы по благоустройству в долине реки Навершки в Очаково-Матвеевском районе Москвы, работы пройдут на необустроенной озелененной территории по обе стороны реки Навершки, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"Стартовали работы по благоустройству в долине реки Навершки в Очаково-Матвеевском. Работы пройдут на необустроенной озелененной территории по обе стороны реки Навершки. Рядом расположены жилой микрорайон на Очаковском шоссе и три корпуса школы №97", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты укрепят берега реки, создадут разветвленную дорожно-тропиночную сеть из экоматериалов – покрытия терравей и деревянных настилов, поставят вдоль дорожек удобные лавочки и подвесные качели, обустроят систему освещения по всей территории.
Кроме того, будет сделана архитектурно-художественная подсветка пешеходных настилов, чтобы прогулки в вечернее время были еще приятнее, обустроена детская игровая зона с качелями, горками, элементами для лазания и лавочками под навесом, также специалисты оборудуют спортивную зону современными воркаут-комплексами и столами для настольного тенниса.
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