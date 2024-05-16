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Вучич и Орбан попросят разрешения навестить раненого Фицо - РИА Новости, 16.05.2024
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17:51 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/fitso-1946495748.html
Вучич и Орбан попросят разрешения навестить раненого Фицо
Вучич и Орбан попросят разрешения навестить раненого Фицо - РИА Новости, 16.05.2024
Вучич и Орбан попросят разрешения навестить раненого Фицо
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вместе с премьером Венгрии Виктором Орбаном попросит разрешения у семьи раненого при покушении премьера Словакии... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:51
2024-05-16T17:51
в мире
словакия
сербия
венгрия
роберт фицо
виктор орбан
покушение на премьер-министра словакии фицо
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БЕЛГРАД, 16 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вместе с премьером Венгрии Виктором Орбаном попросит разрешения у семьи раненого при покушении премьера Словакии Роберта Фицо посетить его через несколько дней. "Уверен, что в предстоящие дни вместе с венгерским премьером Виктором Орбаном получу разрешение его (Фицо - ред.) семьи на посещение. Конечно, это не может быть сегодня и завтра, но надеюсь, что он все это преодолеет. Он - борец, исключительно сильный лидер, не в физическом, но в ментальном смысле, и уверен, что это поможет ему преодолеть все эти проблемы", - заявил Вучич журналистам на полях регионального форума "ЕС-Западные Балканы". Он также уточнил, что получил досье задержанного МВД за угрозы ему мужчины в городе Сомбор на севере Сербии. "Такого списка я ещё не видел - разбой, тяжкие кражи, не знаю, что ещё... Сказал себе - возможно ли, что такие люди ещё есть где-то?" - отметил сербский лидер. Сербский президент Александр Вучич в среду заявил, что шокирован покушением на Фицо, выступавшего против поставок оружия Украине. Вучич призвал патриарха Сербского и епископов помолиться за здоровье премьера Словакии, назвал его "братом" и одним из редких независимых лидеров в Европе. Он также выразил надежду на скорое выздоровление раненого и желание увидеть Фицо в ближайшее время. Покушение на Фицо произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД информировало о том, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, он руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946264742.html
https://ria.ru/20240516/fitso-1946339318.html
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в мире, словакия, сербия, венгрия, роберт фицо, виктор орбан, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Сербия, Венгрия, Роберт Фицо, Виктор Орбан, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Вучич и Орбан попросят разрешения навестить раненого Фицо

Вучич и Орбан попросят у родных Фицо разрешения навестить его после покушения

© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaМесто покушения на Роберта Фицо
Место покушения на Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Место покушения на Роберта Фицо
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 16 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вместе с премьером Венгрии Виктором Орбаном попросит разрешения у семьи раненого при покушении премьера Словакии Роберта Фицо посетить его через несколько дней.
"Уверен, что в предстоящие дни вместе с венгерским премьером Виктором Орбаном получу разрешение его (Фицо - ред.) семьи на посещение. Конечно, это не может быть сегодня и завтра, но надеюсь, что он все это преодолеет. Он - борец, исключительно сильный лидер, не в физическом, но в ментальном смысле, и уверен, что это поможет ему преодолеть все эти проблемы", - заявил Вучич журналистам на полях регионального форума "ЕС-Западные Балканы".
Покушение на Роберта Фицо
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

Место покушения на Роберта Фицо

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
1 из 7
© AFP 2024 / AFPTV

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

Покушение на Роберта Фицо

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

© AFP 2024 / AFPTV
2 из 7
© AFP 2024 / RTVS

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

© AFP 2024 / RTVS
3 из 7
© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa
4 из 7
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
5 из 7
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
6 из 7
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
7 из 7

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
1 из 7

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

© AFP 2024 / AFPTV
2 из 7

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

© AFP 2024 / RTVS
3 из 7

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa
4 из 7

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
5 из 7

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
6 из 7

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
7 из 7
Он также уточнил, что получил досье задержанного МВД за угрозы ему мужчины в городе Сомбор на севере Сербии. "Такого списка я ещё не видел - разбой, тяжкие кражи, не знаю, что ещё... Сказал себе - возможно ли, что такие люди ещё есть где-то?" - отметил сербский лидер.
Сербский президент Александр Вучич в среду заявил, что шокирован покушением на Фицо, выступавшего против поставок оружия Украине. Вучич призвал патриарха Сербского и епископов помолиться за здоровье премьера Словакии, назвал его "братом" и одним из редких независимых лидеров в Европе. Он также выразил надежду на скорое выздоровление раненого и желание увидеть Фицо в ближайшее время.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Покушение на Роберта Фицо открывает европейский ящик Пандоры
15 мая, 20:50
Покушение на Фицо произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД информировало о том, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, он руководствовался политическими мотивами.
Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства.
Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Премьер Словакии еще в апреле предвидел покушение
Вчера, 10:10
 
В миреСловакияСербияВенгрияРоберт ФицоВиктор ОрбанПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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