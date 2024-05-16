https://ria.ru/20240516/fitso-1946495748.html

Вучич и Орбан попросят разрешения навестить раненого Фицо

Вучич и Орбан попросят разрешения навестить раненого Фицо - РИА Новости, 16.05.2024

Вучич и Орбан попросят разрешения навестить раненого Фицо

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вместе с премьером Венгрии Виктором Орбаном попросит разрешения у семьи раненого при покушении премьера Словакии... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T17:51

2024-05-16T17:51

2024-05-16T17:51

в мире

словакия

сербия

венгрия

роберт фицо

виктор орбан

покушение на премьер-министра словакии фицо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946228112_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_14c4fdc580a61e056cef6d9c92eee6b9.jpg

БЕЛГРАД, 16 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вместе с премьером Венгрии Виктором Орбаном попросит разрешения у семьи раненого при покушении премьера Словакии Роберта Фицо посетить его через несколько дней. "Уверен, что в предстоящие дни вместе с венгерским премьером Виктором Орбаном получу разрешение его (Фицо - ред.) семьи на посещение. Конечно, это не может быть сегодня и завтра, но надеюсь, что он все это преодолеет. Он - борец, исключительно сильный лидер, не в физическом, но в ментальном смысле, и уверен, что это поможет ему преодолеть все эти проблемы", - заявил Вучич журналистам на полях регионального форума "ЕС-Западные Балканы". Он также уточнил, что получил досье задержанного МВД за угрозы ему мужчины в городе Сомбор на севере Сербии. "Такого списка я ещё не видел - разбой, тяжкие кражи, не знаю, что ещё... Сказал себе - возможно ли, что такие люди ещё есть где-то?" - отметил сербский лидер. Сербский президент Александр Вучич в среду заявил, что шокирован покушением на Фицо, выступавшего против поставок оружия Украине. Вучич призвал патриарха Сербского и епископов помолиться за здоровье премьера Словакии, назвал его "братом" и одним из редких независимых лидеров в Европе. Он также выразил надежду на скорое выздоровление раненого и желание увидеть Фицо в ближайшее время. Покушение на Фицо произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД информировало о том, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, он руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946264742.html

https://ria.ru/20240516/fitso-1946339318.html

словакия

сербия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, словакия, сербия, венгрия, роберт фицо, виктор орбан, покушение на премьер-министра словакии фицо