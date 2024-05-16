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Зеленский откладывает выборы из-за страха, что его не изберут, пишут СМИ - РИА Новости, 16.05.2024
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20:58 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/federalist-1946537669.html
Зеленский откладывает выборы из-за страха, что его не изберут, пишут СМИ
Зеленский откладывает выборы из-за страха, что его не изберут, пишут СМИ - РИА Новости, 16.05.2024
Зеленский откладывает выборы из-за страха, что его не изберут, пишут СМИ
Владимир Зеленский откладывает проведение выборов на Украине из-за страха, что украинский народ не изберёт его и выступит за начало мирных переговоров с... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T20:58
2024-05-16T20:58
в мире
россия
украина
владимир зеленский
энтони блинкен
сша
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский откладывает проведение выборов на Украине из-за страха, что украинский народ не изберёт его и выступит за начало мирных переговоров с Россией, пишет в статье для американского издания Federalist колумнист Джон Дэниэль Дэвидсон. Дэвидсон обращает внимание на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что выборы на Украине не будут проводить до тех пор, пока "все украинцы" не смогут голосовать. Однако это будет означать, что выборов не будет, даже если начнутся мирные переговоры, пока Россия "контролирует какие-либо территории Украины". "Настаивать на том, чтобы "все украинцы" могли проголосовать - это циничная уловка, чтобы предотвратить проведение выборов в ближайшем будущем... Может быть, Зеленский знает, что украинцы, если бы им представился шанс, проголосовали бы за то, чтобы его режим покинул офис, и будут стремиться к мирным переговорам с Москвой, провести которые не позволят западные спонсоры Зеленского", - пишет он. С каждым годом конфликта на Украине всё сложнее делать вид, что Украина, которая была одной из самых коррумпированных стран мира ещё до его начала, "защищает демократию", отмечает автор статьи. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Однако выборы были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции. В 2023 году должны были состояться выборы депутатов Верховной рады, их перенесли на неопределенный срок. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20240516/zelenskiy-1946523834.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, энтони блинкен, сша
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, США
Зеленский откладывает выборы из-за страха, что его не изберут, пишут СМИ

Federalist: Зеленский откладывает выборы из-за страха, что народ не изберет его

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский откладывает проведение выборов на Украине из-за страха, что украинский народ не изберёт его и выступит за начало мирных переговоров с Россией, пишет в статье для американского издания Federalist колумнист Джон Дэниэль Дэвидсон.
Дэвидсон обращает внимание на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что выборы на Украине не будут проводить до тех пор, пока "все украинцы" не смогут голосовать. Однако это будет означать, что выборов не будет, даже если начнутся мирные переговоры, пока Россия "контролирует какие-либо территории Украины".
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"Настаивать на том, чтобы "все украинцы" могли проголосовать - это циничная уловка, чтобы предотвратить проведение выборов в ближайшем будущем... Может быть, Зеленский знает, что украинцы, если бы им представился шанс, проголосовали бы за то, чтобы его режим покинул офис, и будут стремиться к мирным переговорам с Москвой, провести которые не позволят западные спонсоры Зеленского", - пишет он.
С каждым годом конфликта на Украине всё сложнее делать вид, что Украина, которая была одной из самых коррумпированных стран мира ещё до его начала, "защищает демократию", отмечает автор статьи.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Однако выборы были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.
В 2023 году должны были состояться выборы депутатов Верховной рады, их перенесли на неопределенный срок.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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