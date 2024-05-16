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Россия не обсуждала возможность закупки китайских самолетов - РИА Новости, 16.05.2024
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17:03 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/aviatsiya-1946480687.html
Россия не обсуждала возможность закупки китайских самолетов
Россия не обсуждала возможность закупки китайских самолетов - РИА Новости, 16.05.2024
Россия не обсуждала возможность закупки китайских самолетов
Возможность закупки китайских самолетов для авиакомпаний РФ не обсуждалась, соответствующих предложений также не поступало, сообщил журналистам первый... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:03
2024-05-16T17:03
экономика
россия
китай
денис мантуров
владимир путин
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Возможность закупки китайских самолетов для авиакомпаний РФ не обсуждалась, соответствующих предложений также не поступало, сообщил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров. "Такой вопрос не обсуждался. Предложения тоже мы не получили на сей счет", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности закупок самолетов производства КНР для российских авиакомпаний. Ранее, в среду, президент России Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом. В составе делегации, в частности, присутствует первый вице-премьер Мантуров.
https://ria.ru/20231225/samolety-1917860925.html
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экономика, россия, китай, денис мантуров, владимир путин
Экономика, Россия, Китай, Денис Мантуров, Владимир Путин
Россия не обсуждала возможность закупки китайских самолетов

Мантуров: возможность закупки китайских самолетов авиакомпаниями не обсуждалась

© iStock.com / xantuanxСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© iStock.com / xantuanx
Самолет. Архивное фото
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Возможность закупки китайских самолетов для авиакомпаний РФ не обсуждалась, соответствующих предложений также не поступало, сообщил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров.
"Такой вопрос не обсуждался. Предложения тоже мы не получили на сей счет", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности закупок самолетов производства КНР для российских авиакомпаний.
Ранее, в среду, президент России Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом. В составе делегации, в частности, присутствует первый вице-премьер Мантуров.
Самолет SJ-100 - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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ЭкономикаРоссияКитайДенис МантуровВладимир Путин
 
 
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