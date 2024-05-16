https://ria.ru/20240516/armeniya-1946479321.html

Армянский архиепископ призвал к скорейшему "смещению правительства"

Армянский архиепископ призвал к скорейшему "смещению правительства" - РИА Новости, 16.05.2024

Армянский архиепископ призвал к скорейшему "смещению правительства"

Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян заявил о необходимости скорейшего "смещения правительства страны" на фоне... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T17:00

2024-05-16T17:00

2024-05-16T17:00

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ЕРЕВАН, 16 мая - РИА Новости. Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян заявил о необходимости скорейшего "смещения правительства страны" на фоне продолжающегося процесса делимитации границы. С 9 мая на площади Республики в Ереване у здания правительства Армении проходят митинги с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Протестное движение возглавляет архиепископ Баграт Галстанян. "Вчера ночью под покровом темноты состоялось очередное заседание пресловутых комиссий (Армении и Азербайджана - ред.) по делимитации и демаркации границы, по итогам которого мы констатируем, что власти (Армении - ред.) не свернули с преступного пути. Об этом свидетельствуют согласование протокола-описания (по делимитации - ред.), пресс-релизы и разъяснения, данные аппаратом главы правительства. Это происходит за счет нашего государства, народа, нашей жизни, наших граждан, нашего существования в целом", - сказал архиепископ в видеообращении. По его словам, "власти проигнорировали правовые и законодательные обоснования специалистов, факты, моральные основы, выраженное гражданами широкое несогласие". "Это еще раз доказывает, что они действуют вопреки всем нормам конституции, законов, права, идентичности, морали и логики. В этом смысле возникла необходимость не бороться с последствиями, а напрямую устранять причины. Есть только одна причина, и она находится в Ереване. И теперь стало неотложным императивом смещение этой власти со всеми ее беззакониями и начало новой жизни в нашей стране. Это целая цепочка обескровливания, которую необходимо прервать", - заявил Галстанян. По его словам, нужно взять на себя бремя тяжелой работы и добиться желаемого результата целенаправленными, конкретными шагами. "Это борьба между ложью и истиной, и истина должна победить. В эти минуты на улицу вышли наши соотечественники из Киранца, уже лишенные крова, всех гарантий безопасности. Мы подтверждаем, что эти страдания не останутся без ответа. Нам нужно получить этот ответ. Я призываю всех вас планировать наши предстоящие шаги с такой готовностью и приверженностью и взять на себя обязательства по их реализации. Альтернативы для нас не осталось. Или сегодня, или никогда", - заявил архиепископ. В четверг жители приграничного села Киранц Тавушской области перекрыли межгосударственную дорогу, ведущую в Грузию, протестуя против процесса делимитации. Они утверждают, что в рамках делимитации часть территории Киранца – два дома, мост, участок межгосударственной дороги в Грузию, и около 50 земельных участков должны отойти Азербайджану. Госкомиссии Армении и Азербайджана по делимитации границы провели накануне встречу, по итогам которой был подписан протокол. В середине апреля комиссии заявили, что на начальном этапе процесса делимитации стороны предварительно согласовали отдельные отрезки границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан). В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

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https://ria.ru/20240514/armeniya-1945882909.html

https://ria.ru/20240509/armeniya-1944929143.html

https://ria.ru/20240502/armeniya-1943400796.html

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в мире, азербайджан, армения, ереван, никол пашинян, армянская апостольская церковь, евросоюз