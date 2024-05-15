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В Киеве подтвердили перенос международных визитов Зеленского - РИА Новости, 15.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:29 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/zelenskiy-1946124502.html
В Киеве подтвердили перенос международных визитов Зеленского
В Киеве подтвердили перенос международных визитов Зеленского - РИА Новости, 15.05.2024
В Киеве подтвердили перенос международных визитов Зеленского
Владимир Зеленский на фоне продвижения российской армии в Харьковской области перенес запланированные на ближайшие дни международные визиты, сообщили в среду в... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T13:29
2024-05-15T13:29
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
владимир зеленский
украина
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне продвижения российской армии в Харьковской области перенес запланированные на ближайшие дни международные визиты, сообщили в среду в Telegram-канале его офиса. Ранее агентство EFE со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что Зеленский отменил поездку в Испанию из-за сложной ситуации на Украине. Телеканал TVE с ссылкой на источники в королевской семье сообщал, что Зеленский планировал посетить Испанию в эту пятницу для подписания с премьером Педро Санчесом соглашения между Киевом и Мадридом об обеспечении безопасности. Телеканал CNN Portugal сообщил, что Зеленский отменил поездку и в Португалию, которая планировалась на конец этой недели. "Владимир Зеленский дал поручение перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни, и проработать новые даты проведения. Мы благодарны партнерам за понимание", - говорится в сообщении офиса Зеленского. По информации офиса, в среду Зеленский провел ежедневное селекторное совещание, основным вопросом на нем была ситуация в Харьковской области и обеспечение сил обороны. "Президент заслушал доклад начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. На месте работают командующие госпогранслужбой, Нацгвардией и непосредственно главком Александр Сырский, который принимает все решения на основе исчерпывающей информации. Развертываются дополнительные силы, резервы есть", - отметили в офисе Зеленского. Ранее Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном с Россией городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает российская военная авиация и ВСУ не смогут долго сопротивляться.
https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html
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в мире, харьковская область, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
В Киеве подтвердили перенос международных визитов Зеленского

Зеленский перенес международные визиты из-за ситуации в Харьковской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне продвижения российской армии в Харьковской области перенес запланированные на ближайшие дни международные визиты, сообщили в среду в Telegram-канале его офиса.
Ранее агентство EFE со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что Зеленский отменил поездку в Испанию из-за сложной ситуации на Украине. Телеканал TVE с ссылкой на источники в королевской семье сообщал, что Зеленский планировал посетить Испанию в эту пятницу для подписания с премьером Педро Санчесом соглашения между Киевом и Мадридом об обеспечении безопасности. Телеканал CNN Portugal сообщил, что Зеленский отменил поездку и в Португалию, которая планировалась на конец этой недели.
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"Владимир Зеленский дал поручение перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни, и проработать новые даты проведения. Мы благодарны партнерам за понимание", - говорится в сообщении офиса Зеленского.
По информации офиса, в среду Зеленский провел ежедневное селекторное совещание, основным вопросом на нем была ситуация в Харьковской области и обеспечение сил обороны. "Президент заслушал доклад начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. На месте работают командующие госпогранслужбой, Нацгвардией и непосредственно главком Александр Сырский, который принимает все решения на основе исчерпывающей информации. Развертываются дополнительные силы, резервы есть", - отметили в офисе Зеленского.
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Ранее Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном с Россией городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает российская военная авиация и ВСУ не смогут долго сопротивляться.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВладимир ЗеленскийУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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