В Киеве подтвердили перенос международных визитов Зеленского
Зеленский перенес международные визиты из-за ситуации в Харьковской области
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне продвижения российской армии в Харьковской области перенес запланированные на ближайшие дни международные визиты, сообщили в среду в Telegram-канале его офиса.
Ранее агентство EFE со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что Зеленский отменил поездку в Испанию из-за сложной ситуации на Украине. Телеканал TVE с ссылкой на источники в королевской семье сообщал, что Зеленский планировал посетить Испанию в эту пятницу для подписания с премьером Педро Санчесом соглашения между Киевом и Мадридом об обеспечении безопасности. Телеканал CNN Portugal сообщил, что Зеленский отменил поездку и в Португалию, которая планировалась на конец этой недели.
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"Владимир Зеленский дал поручение перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни, и проработать новые даты проведения. Мы благодарны партнерам за понимание", - говорится в сообщении офиса Зеленского.
По информации офиса, в среду Зеленский провел ежедневное селекторное совещание, основным вопросом на нем была ситуация в Харьковской области и обеспечение сил обороны. "Президент заслушал доклад начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. На месте работают командующие госпогранслужбой, Нацгвардией и непосредственно главком Александр Сырский, который принимает все решения на основе исчерпывающей информации. Развертываются дополнительные силы, резервы есть", - отметили в офисе Зеленского.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает российская военная авиация и ВСУ не смогут долго сопротивляться.
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