https://ria.ru/20240515/rakety-1946283315.html

Над Белгородской областью уничтожили две авиабомбы Hammer

Над Белгородской областью уничтожили две авиабомбы Hammer - РИА Новости, 15.05.2024

Над Белгородской областью уничтожили две авиабомбы Hammer

Дежурные средства российской ПВО сбили над Белгородской областью две управляемые авиабомбы Hammer французского производства, запущенные Украиной, сообщили в... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T22:12

2024-05-15T22:12

2024-05-15T23:31

белгородская область

россия

безопасность

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили над Белгородской областью две управляемые авиабомбы Hammer французского производства, запущенные Украиной, сообщили в среду в Минобороны России."15 мая c 20.00 до 20.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением управляемых авиационных бомб Hammer французского производства по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО две управляемые авиационные бомбы уничтожены над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

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белгородская область, россия, безопасность, украина