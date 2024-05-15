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Над Белгородской областью уничтожили две авиабомбы Hammer - РИА Новости, 15.05.2024
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22:12 15.05.2024 (обновлено: 23:31 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/rakety-1946283315.html
Над Белгородской областью уничтожили две авиабомбы Hammer
Над Белгородской областью уничтожили две авиабомбы Hammer - РИА Новости, 15.05.2024
Над Белгородской областью уничтожили две авиабомбы Hammer
Дежурные средства российской ПВО сбили над Белгородской областью две управляемые авиабомбы Hammer французского производства, запущенные Украиной, сообщили в... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T22:12
2024-05-15T23:31
белгородская область
россия
безопасность
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили над Белгородской областью две управляемые авиабомбы Hammer французского производства, запущенные Украиной, сообщили в среду в Минобороны России."15 мая c 20.00 до 20.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением управляемых авиационных бомб Hammer французского производства по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО две управляемые авиационные бомбы уничтожены над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
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белгородская область, россия, безопасность, украина
Белгородская область, Россия, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Украина
Над Белгородской областью уничтожили две авиабомбы Hammer

МО РФ: над Белгородской областью уничтожили 2 управляемые авиабомбы Hammer

CC BY-SA 2.0 / Falcon_33 / AASMБомба AASM Hammer
Бомба AASM Hammer - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
CC BY-SA 2.0 / Falcon_33 / AASM
Бомба AASM Hammer. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили над Белгородской областью две управляемые авиабомбы Hammer французского производства, запущенные Украиной, сообщили в среду в Минобороны России.
"15 мая c 20.00 до 20.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением управляемых авиационных бомб Hammer французского производства по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Дежурными средствами ПВО две управляемые авиационные бомбы уничтожены над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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