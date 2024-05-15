https://ria.ru/20240515/putin-1946197358.html
Путин призвал сконцентрировать ресурсы для развития ОПК
Путин призвал сконцентрировать ресурсы для развития ОПК - РИА Новости, 15.05.2024
Путин призвал сконцентрировать ресурсы для развития ОПК
Необходимо сконцентрировать финансовые и административные ресурсы для развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:48
2024-05-15T16:48
2024-05-15T16:48
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Необходимо сконцентрировать финансовые и административные ресурсы для развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил президент России Владимир Путин. "Мы должны сконцентрировать финансовые, административные ресурсы для достижения задач, о которых я уже сказал. При этом сделано это должно быть с умом, рачительно. Те средства, они не малые, которые выделяются на цели развития военной организации государства, должны быть использованы самым эффективным образом", - сказал Путин на совещании по вопросам оборонно-промышленного комплекса.
https://ria.ru/20240202/putin-1925065312.html
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин призвал сконцентрировать ресурсы для развития ОПК
Путин призвал сконцентрировать финансовые и административные ресурсы для ОПК
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Необходимо сконцентрировать финансовые и административные ресурсы для развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил президент России Владимир Путин.
"Мы должны сконцентрировать финансовые, административные ресурсы для достижения задач, о которых я уже сказал. При этом сделано это должно быть с умом, рачительно. Те средства, они не малые, которые выделяются на цели развития военной организации государства, должны быть использованы самым эффективным образом", - сказал Путин на совещании по вопросам оборонно-промышленного комплекса.