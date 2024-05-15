География поставок сделает машиностроение драйвером развития экспорта в ПФО
© Фото : Пресс-служба РЭЦСессия "Драйверы развития ННЭ регионов ПФО" в Казани
© Фото : Пресс-служба РЭЦ
Сессия "Драйверы развития ННЭ регионов ПФО" в Казани
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Развитие российского экспорта высокотехнологичной продукции может осуществляться с использованием одной из трех моделей: локализации производства в зарубежных странах, формирования преимущественно "русских консорциумов", в рамках которых российские компании могли бы совместно реализовывать проекты в зарубежных странах, либо на основе уникальных конкурентных преимуществ, которые возможны на стыке ИТ-сервисов и машиностроения, эти модели представил руководитель проекта по развитию экспортных аналитических систем Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Георгий Семенов в рамках окружного совещания по вопросам реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах Приволжского федерального округа, которое проводит РЭЦ в Казани.
"Есть три актуальные модели для развития экспортных поставок высокотехнологичной продукции. Первая – это формирование преимущественно русских консорциумов за счет лидеров рынка, которые активно работают в дружественных нам странах Африки и Азии. Примером такого лидера выступает "Росатом". Его проекты влекут рост поставок продукции целого ряда в том числе средних предприятий. К аналогичной отдаче нужно стремиться и при реализации ресурсных проектов. Вторая модель – это локализация производства высокотехнологичной, в первую очередь, машиностроительной продукции. Здесь целый ряд успешных кейсов есть в сотрудничестве с Индией, которая, безусловно, является ключевым и весьма емким рынком для развития как вообще наших экспортных поставок, так и, собственно, поставок машиностроительной продукции. И третий трек, третья модель – это формирование наших уникальных конкурентных преимуществ. Эти преимущества сосредоточены в поле взаимодействия наших машиностроителей с ИТ-интегратором и, собственно, создании автоматизированных решений при производстве промышленного оборудования. В этой области мы вполне конкурентны на мировом рынке", - рассказал Семенов на сессии "Драйверы развития ННЭ регионов ПФО" .
Он добавил, что работа в рамках этих моделей определила ведущие позиции некоторых регионов ПФО в рамках проекта рейтинга реализации экспортного потенциала, разрабатываемого РЭЦ совместно с АСИ. Экспорт машиностроительной продукции на новые рынки в 2023 году в Татарстане и Нижнем Новгороде позволил преодолеть спад, вызванный санкциями недружественных стран. "То, что драйвером роста несырьевого экспорта в целом ряде регионов становится машиностроение — это неожиданное открытие. И, собственно, этот рост обеспечивает нам совершенно новую географию. Мы фиксируем поставки в те страны, которые еще вчера казались нам экзотическими - Мадагаскар, Зимбабве, Никарагуа, Мозамбик, Руанда, Танзания. И в первую очередь очень обширную географию этого нового экспорта мы видим в Татарстане", - отметил представитель РЭЦ.
По его словам, успеху российских производителей высокотехнологичной продукции на мировых рынках значительно будут способствовать как действующие меры государственной поддержки экспорта, так и новые меры, которые планируется запускать в рамках обновленного национального проекта "Международная кооперация и экспорт".