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География поставок сделает машиностроение драйвером развития экспорта в ПФО - РИА Новости, 15.05.2024
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18:29 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/postavki-1946232741.html
География поставок сделает машиностроение драйвером развития экспорта в ПФО
География поставок сделает машиностроение драйвером развития экспорта в ПФО - РИА Новости, 15.05.2024
География поставок сделает машиностроение драйвером развития экспорта в ПФО
Развитие российского экспорта высокотехнологичной продукции может осуществляться с использованием одной из трех моделей: локализации производства в зарубежных... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T18:29
2024-05-15T18:29
россия
экономика
казань
технологии
российский экспортный центр (рэц)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
агентство стратегических инициатив (аси)
экспорт
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Развитие российского экспорта высокотехнологичной продукции может осуществляться с использованием одной из трех моделей: локализации производства в зарубежных странах, формирования преимущественно "русских консорциумов", в рамках которых российские компании могли бы совместно реализовывать проекты в зарубежных странах, либо на основе уникальных конкурентных преимуществ, которые возможны на стыке ИТ-сервисов и машиностроения, эти модели представил руководитель проекта по развитию экспортных аналитических систем Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Георгий Семенов в рамках окружного совещания по вопросам реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах Приволжского федерального округа, которое проводит РЭЦ в Казани."Есть три актуальные модели для развития экспортных поставок высокотехнологичной продукции. Первая – это формирование преимущественно русских консорциумов за счет лидеров рынка, которые активно работают в дружественных нам странах Африки и Азии. Примером такого лидера выступает "Росатом". Его проекты влекут рост поставок продукции целого ряда в том числе средних предприятий. К аналогичной отдаче нужно стремиться и при реализации ресурсных проектов. Вторая модель – это локализация производства высокотехнологичной, в первую очередь, машиностроительной продукции. Здесь целый ряд успешных кейсов есть в сотрудничестве с Индией, которая, безусловно, является ключевым и весьма емким рынком для развития как вообще наших экспортных поставок, так и, собственно, поставок машиностроительной продукции. И третий трек, третья модель – это формирование наших уникальных конкурентных преимуществ. Эти преимущества сосредоточены в поле взаимодействия наших машиностроителей с ИТ-интегратором и, собственно, создании автоматизированных решений при производстве промышленного оборудования. В этой области мы вполне конкурентны на мировом рынке", - рассказал Семенов на сессии "Драйверы развития ННЭ регионов ПФО" .Он добавил, что работа в рамках этих моделей определила ведущие позиции некоторых регионов ПФО в рамках проекта рейтинга реализации экспортного потенциала, разрабатываемого РЭЦ совместно с АСИ. Экспорт машиностроительной продукции на новые рынки в 2023 году в Татарстане и Нижнем Новгороде позволил преодолеть спад, вызванный санкциями недружественных стран. "То, что драйвером роста несырьевого экспорта в целом ряде регионов становится машиностроение — это неожиданное открытие. И, собственно, этот рост обеспечивает нам совершенно новую географию. Мы фиксируем поставки в те страны, которые еще вчера казались нам экзотическими - Мадагаскар, Зимбабве, Никарагуа, Мозамбик, Руанда, Танзания. И в первую очередь очень обширную географию этого нового экспорта мы видим в Татарстане", - отметил представитель РЭЦ.По его словам, успеху российских производителей высокотехнологичной продукции на мировых рынках значительно будут способствовать как действующие меры государственной поддержки экспорта, так и новые меры, которые планируется запускать в рамках обновленного национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
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россия, экономика, казань, технологии, российский экспортный центр (рэц), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", агентство стратегических инициатив (аси), экспорт, вэб.рф (вэб)
Россия, Экономика, Казань, Технологии, Российский экспортный центр (РЭЦ), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Агентство стратегических инициатив (АСИ), Экспорт, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

География поставок сделает машиностроение драйвером развития экспорта в ПФО

© Фото : Пресс-служба РЭЦСессия "Драйверы развития ННЭ регионов ПФО" в Казани
Сессия Драйверы развития ННЭ регионов ПФО в Казани - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : Пресс-служба РЭЦ
Сессия "Драйверы развития ННЭ регионов ПФО" в Казани
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Развитие российского экспорта высокотехнологичной продукции может осуществляться с использованием одной из трех моделей: локализации производства в зарубежных странах, формирования преимущественно "русских консорциумов", в рамках которых российские компании могли бы совместно реализовывать проекты в зарубежных странах, либо на основе уникальных конкурентных преимуществ, которые возможны на стыке ИТ-сервисов и машиностроения, эти модели представил руководитель проекта по развитию экспортных аналитических систем Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Георгий Семенов в рамках окружного совещания по вопросам реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах Приволжского федерального округа, которое проводит РЭЦ в Казани.
"Есть три актуальные модели для развития экспортных поставок высокотехнологичной продукции. Первая – это формирование преимущественно русских консорциумов за счет лидеров рынка, которые активно работают в дружественных нам странах Африки и Азии. Примером такого лидера выступает "Росатом". Его проекты влекут рост поставок продукции целого ряда в том числе средних предприятий. К аналогичной отдаче нужно стремиться и при реализации ресурсных проектов. Вторая модель – это локализация производства высокотехнологичной, в первую очередь, машиностроительной продукции. Здесь целый ряд успешных кейсов есть в сотрудничестве с Индией, которая, безусловно, является ключевым и весьма емким рынком для развития как вообще наших экспортных поставок, так и, собственно, поставок машиностроительной продукции. И третий трек, третья модель – это формирование наших уникальных конкурентных преимуществ. Эти преимущества сосредоточены в поле взаимодействия наших машиностроителей с ИТ-интегратором и, собственно, создании автоматизированных решений при производстве промышленного оборудования. В этой области мы вполне конкурентны на мировом рынке", - рассказал Семенов на сессии "Драйверы развития ННЭ регионов ПФО" .
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Он добавил, что работа в рамках этих моделей определила ведущие позиции некоторых регионов ПФО в рамках проекта рейтинга реализации экспортного потенциала, разрабатываемого РЭЦ совместно с АСИ. Экспорт машиностроительной продукции на новые рынки в 2023 году в Татарстане и Нижнем Новгороде позволил преодолеть спад, вызванный санкциями недружественных стран. "То, что драйвером роста несырьевого экспорта в целом ряде регионов становится машиностроение — это неожиданное открытие. И, собственно, этот рост обеспечивает нам совершенно новую географию. Мы фиксируем поставки в те страны, которые еще вчера казались нам экзотическими - Мадагаскар, Зимбабве, Никарагуа, Мозамбик, Руанда, Танзания. И в первую очередь очень обширную географию этого нового экспорта мы видим в Татарстане", - отметил представитель РЭЦ.
По его словам, успеху российских производителей высокотехнологичной продукции на мировых рынках значительно будут способствовать как действующие меры государственной поддержки экспорта, так и новые меры, которые планируется запускать в рамках обновленного национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
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РоссияЭкономикаКазаньТехнологииРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Агентство стратегических инициатив (АСИ)ЭкспортВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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