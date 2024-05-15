https://ria.ru/20240515/pavodok-1946123983.html
В Омске уволили чиновника, назвавшего пострадавших от паводка клоунами
В Омске уволили чиновника, назвавшего пострадавших от паводка клоунами - РИА Новости, 15.05.2024
В Омске уволили чиновника, назвавшего пострадавших от паводка клоунами
Чиновника правительства Омской области Степана Огорелкова, работавшего в должности советника, который назвал пострадавших от паводка в Омске "клоунами",... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T13:28
2024-05-15T13:28
2024-05-15T13:28
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ОМСК, 15 мая - РИА Новости. Чиновника правительства Омской области Степана Огорелкова, работавшего в должности советника, который назвал пострадавших от паводка в Омске "клоунами", освободили от занимаемой должности, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального правительства. На севере Омской области наблюдается сильное подтопление в связи с разливом рек Ишим и Иртыш. На территории трех районов введен режим ЧС. Жители Усть-Ишимского района создали петицию, в которой призвали провести проверку в отношении должностных лиц, ответственных за ситуацию. Их поступок осудил Степан Огорелков, назвав подписавших петицию клоунами и призвав их лопатами строить дамбы. На чиновника была заведена служебная проверка. "Степан Огорелков освобожден от занимаемой должности", - сообщила руководитель аппарата правительства и губернатора Омской области Анна Марухина. СУ СК РФ по Омской области в отношении должностных лиц района Усть-Ишим возбуждено уголовное дело по статье "халатность". Уровень воды в реках Иртыш и Ишим продолжает расти. Он составляет 935 сантиметров. Эвакуация населения и животных продолжается.
https://ria.ru/20240424/vaktsinatsiya-1941975107.html
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происшествия, омская область, ишим (река), иртыш (река), следственный комитет россии (ск рф), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Омская область, Ишим (река), Иртыш (река), Следственный комитет России (СК РФ), Наводнения в России — 2024
В Омске уволили чиновника, назвавшего пострадавших от паводка клоунами
В Омской области уволили чиновника, называвшего пострадавших от паводка клоунами