https://ria.ru/20240515/pavodok-1946123983.html

В Омске уволили чиновника, назвавшего пострадавших от паводка клоунами

В Омске уволили чиновника, назвавшего пострадавших от паводка клоунами - РИА Новости, 15.05.2024

В Омске уволили чиновника, назвавшего пострадавших от паводка клоунами

Чиновника правительства Омской области Степана Огорелкова, работавшего в должности советника, который назвал пострадавших от паводка в Омске "клоунами",... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T13:28

2024-05-15T13:28

2024-05-15T13:28

происшествия

омская область

ишим (река)

иртыш (река)

следственный комитет россии (ск рф)

наводнения в россии — 2024

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ОМСК, 15 мая - РИА Новости. Чиновника правительства Омской области Степана Огорелкова, работавшего в должности советника, который назвал пострадавших от паводка в Омске "клоунами", освободили от занимаемой должности, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального правительства. На севере Омской области наблюдается сильное подтопление в связи с разливом рек Ишим и Иртыш. На территории трех районов введен режим ЧС. Жители Усть-Ишимского района создали петицию, в которой призвали провести проверку в отношении должностных лиц, ответственных за ситуацию. Их поступок осудил Степан Огорелков, назвав подписавших петицию клоунами и призвав их лопатами строить дамбы. На чиновника была заведена служебная проверка. "Степан Огорелков освобожден от занимаемой должности", - сообщила руководитель аппарата правительства и губернатора Омской области Анна Марухина. СУ СК РФ по Омской области в отношении должностных лиц района Усть-Ишим возбуждено уголовное дело по статье "халатность". Уровень воды в реках Иртыш и Ишим продолжает расти. Он составляет 935 сантиметров. Эвакуация населения и животных продолжается.

https://ria.ru/20240424/vaktsinatsiya-1941975107.html

https://ria.ru/20240511/voda-1945252443.html

омская область

ишим (река)

иртыш (река)

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происшествия, омская область, ишим (река), иртыш (река), следственный комитет россии (ск рф), наводнения в россии — 2024