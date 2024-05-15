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В Счетной палате рассказали, какие условия созданы для женщин - РИА Новости, 15.05.2024
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16:47 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/palata-1946193866.html
В Счетной палате рассказали, какие условия созданы для женщин
В Счетной палате рассказали, какие условия созданы для женщин - РИА Новости, 15.05.2024
В Счетной палате рассказали, какие условия созданы для женщин
Женщины не должны находиться перед выбором между созданием семьи и профессиональной реализацией, такие условия в РФ на сегодняшний день созданы: возможность... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:47
2024-05-15T16:47
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КАЗАНЬ, 15 мая — РИА Новости. Женщины не должны находиться перед выбором между созданием семьи и профессиональной реализацией, такие условия в РФ на сегодняшний день созданы: возможность работать дома, наличие материнского капитала и семейной ипотеки, сообщила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова на полях международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2024". "Очень важно, чтобы женщина могла социализироваться, не просто выбирать: сегодня я буду осуществлять карьерный рост, потом предварительно рожать детей, потом надо после детей опять продолжать карьерный рост. У нас такие условия созданы: очень многие женщины могут работать и на дому, это и социальный контракт, это серьезная поддержка семей с детьми, это выплаты детям, материнский капитал, который продлен практически до 2030 года, это семейная ипотека", - сказала аудитор. При этом она отметила, что практически во всех органах управления в России 40% женщин находятся у руля бизнеса. "Это важный фактор, потому что сегодня у нас есть санкции, но они нас не сломали, мы развиваемся - у нас 3,6% промышленного роста", - указала Орлова. По словам аудитора, в российском парламенте представлено 18% женщин. "49% - это женщины-руководители, 68% - в органах власти. Очень большая доля женщин у нас в судебной власти, и сегодня впервые за 30 лет руководителем Верховного суда России избрана женщина. В органах судебной власти и прокуратуры у нас 75% женщин", - рассказала Орлова. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
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россия, казань, светлана орлова, республика татарстан (татарстан), россия — исламский мир: kazanforum 2024, твой бизнес – новости
Россия, Казань, Светлана Орлова, Республика Татарстан (Татарстан), Россия — Исламский мир: KazanForum 2024, Твой бизнес, Твой бизнес – новости

В Счетной палате рассказали, какие условия созданы для женщин

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкАудитор Счетной палаты Российской Федерации Светлана Орлова
Аудитор Счетной палаты Российской Федерации Светлана Орлова - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Аудитор Счетной палаты Российской Федерации Светлана Орлова
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КАЗАНЬ, 15 мая — РИА Новости. Женщины не должны находиться перед выбором между созданием семьи и профессиональной реализацией, такие условия в РФ на сегодняшний день созданы: возможность работать дома, наличие материнского капитала и семейной ипотеки, сообщила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова на полях международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2024".
«
"Очень важно, чтобы женщина могла социализироваться, не просто выбирать: сегодня я буду осуществлять карьерный рост, потом предварительно рожать детей, потом надо после детей опять продолжать карьерный рост. У нас такие условия созданы: очень многие женщины могут работать и на дому, это и социальный контракт, это серьезная поддержка семей с детьми, это выплаты детям, материнский капитал, который продлен практически до 2030 года, это семейная ипотека", - сказала аудитор.
При этом она отметила, что практически во всех органах управления в России 40% женщин находятся у руля бизнеса. "Это важный фактор, потому что сегодня у нас есть санкции, но они нас не сломали, мы развиваемся - у нас 3,6% промышленного роста", - указала Орлова.
По словам аудитора, в российском парламенте представлено 18% женщин. "49% - это женщины-руководители, 68% - в органах власти. Очень большая доля женщин у нас в судебной власти, и сегодня впервые за 30 лет руководителем Верховного суда России избрана женщина. В органах судебной власти и прокуратуры у нас 75% женщин", - рассказала Орлова.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
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Твой бизнесРоссияКазаньСветлана ОрловаРеспублика Татарстан (Татарстан)Россия — Исламский мир: KazanForum 2024Твой бизнес – новости
 
 
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