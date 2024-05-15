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При обстреле машины в белгородском селе пострадала женщина
При обстреле машины в белгородском селе пострадала женщина - РИА Новости, 15.05.2024
При обстреле машины в белгородском селе пострадала женщина
Жительница села в Белгородской области получила осколочные ранения после того, как на ее автомобиль было сброшено взрывное устройство, сообщил губернатор... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:32
2024-05-15T16:32
2024-05-15T16:52
специальная военная операция на украине
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белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 15 мая – РИА Новости. Жительница села в Белгородской области получила осколочные ранения после того, как на ее автомобиль было сброшено взрывное устройство, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Гладков написал в своем Telegram-канале, что атаке ВСУ с помощью дронов подвергались сразу несколько населенных пунктов Борисовского района."В селе Зозули взрывное устройство было сброшено на легковой автомобиль - пострадала мирная жительница. У женщины баротравма и осколочные ранения различных частей тела. Бригадой скорой она доставлена в областную клиническую больницу, где врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь", - написал губернатор.По его словам, различные повреждения также выявлены ещё у одного легкового автомобиля и двух коммерческих объектов (выбиты окна и посечены фасады). В селе Грузское в результате сброса взрывного устройства поврежден легковой автомобиль. Пострадавших нет.Оперативные службы работают на местах, отметил Гладков.
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле машины в белгородском селе пострадала женщина
Гладков: при сбросе взрывного устройства на авто в селе пострадала женщина