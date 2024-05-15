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Планы по национальному развитию не сокращаются, заявил Путин - РИА Новости, 15.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:33 15.05.2024 (обновлено: 16:40 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/natsrazvitie-1946191138.html
Планы по национальному развитию не сокращаются, заявил Путин
Планы по национальному развитию не сокращаются, заявил Путин - РИА Новости, 15.05.2024
Планы по национальному развитию не сокращаются, заявил Путин
Планы по достижению целей национального развития не сокращаются даже в связи с проведением спецоперации, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:33
2024-05-15T16:40
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Планы по достижению целей национального развития не сокращаются даже в связи с проведением спецоперации, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса. "Мы также с вами хорошо знаем о планах по достижению целей национального развития, и эти планы, даже в связи с проведением специальной военной операции, они не сокращаются. Здесь у нас много задач, в том числе в социальной сфере", - сказал Путин.Он отметил, что цели национального развития страны должны быть достигнуты при безусловном соблюдении здоровой экономики и макроэкономических принципов. "Мы должны сконцентрировать финансовые, административные ресурсы для достижения задач, о которых я уже сказал. При этом сделано это должно быть с умом, рачительно. Те средства, они немалые, которые выделяются на цели развития военной организации государства, должны быть использованы самым эффективным образом", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, политика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Политика
Планы по национальному развитию не сокращаются, заявил Путин

Путин: планы по национальному развитию не сокращаются даже из-за проведения СВО

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Планы по достижению целей национального развития не сокращаются даже в связи с проведением спецоперации, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.
"Мы также с вами хорошо знаем о планах по достижению целей национального развития, и эти планы, даже в связи с проведением специальной военной операции, они не сокращаются. Здесь у нас много задач, в том числе в социальной сфере", - сказал Путин.
Он отметил, что цели национального развития страны должны быть достигнуты при безусловном соблюдении здоровой экономики и макроэкономических принципов. "Мы должны сконцентрировать финансовые, административные ресурсы для достижения задач, о которых я уже сказал. При этом сделано это должно быть с умом, рачительно. Те средства, они немалые, которые выделяются на цели развития военной организации государства, должны быть использованы самым эффективным образом", - сказал Путин.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
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