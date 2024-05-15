https://ria.ru/20240515/natsrazvitie-1946191138.html

Планы по национальному развитию не сокращаются, заявил Путин

Планы по национальному развитию не сокращаются, заявил Путин - РИА Новости, 15.05.2024

Планы по национальному развитию не сокращаются, заявил Путин

Планы по достижению целей национального развития не сокращаются даже в связи с проведением спецоперации, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:33

2024-05-15T16:33

2024-05-15T16:40

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Планы по достижению целей национального развития не сокращаются даже в связи с проведением спецоперации, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса. "Мы также с вами хорошо знаем о планах по достижению целей национального развития, и эти планы, даже в связи с проведением специальной военной операции, они не сокращаются. Здесь у нас много задач, в том числе в социальной сфере", - сказал Путин.Он отметил, что цели национального развития страны должны быть достигнуты при безусловном соблюдении здоровой экономики и макроэкономических принципов. "Мы должны сконцентрировать финансовые, административные ресурсы для достижения задач, о которых я уже сказал. При этом сделано это должно быть с умом, рачительно. Те средства, они немалые, которые выделяются на цели развития военной организации государства, должны быть использованы самым эффективным образом", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика