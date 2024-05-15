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Экс-сотрудник охраны Путина прокомментировал покушение на Фицо - РИА Новости, 15.05.2024
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22:58 15.05.2024 (обновлено: 23:30 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/napadenie-1946287485.html
Экс-сотрудник охраны Путина прокомментировал покушение на Фицо
Экс-сотрудник охраны Путина прокомментировал покушение на Фицо - РИА Новости, 15.05.2024
Экс-сотрудник охраны Путина прокомментировал покушение на Фицо
Покушение на убийство премьера Словакии Роберта Фицо - это промах всего комплекса многоуровневых охранных мероприятий службы безопасности главы кабина, заявил... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T22:58
2024-05-15T23:30
в мире
словакия
украина
россия
роберт фицо
нато
покушение на премьер-министра словакии фицо
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Покушение на убийство премьера Словакии Роберта Фицо - это промах всего комплекса многоуровневых охранных мероприятий службы безопасности главы кабина, заявил РИА Новости бывший сотрудник Службы безопасности президента РФ (СБП), добавив, что эвакуация политика после выстрелов была проведена грамотно. "Непрофессионализм охраны здесь заключается (в том), что не был выполнен основной комплекс охранных мероприятий. То есть то, что человек смог сделать выстрел по объекту, находясь вблизи его, это в любом случае квалифицируется как неграмотное действие охраны, а то что охраняемое лицо получило пулевое ранение - это, конечно, промах всего комплекса охранных мероприятий", - отметил экс-сотрудник СБП на условиях анонимности. Собеседник агентства указал на то, что в инциденте в Словакии были допущены ошибки на разных уровнях охраны: человек непосредственно из окружения премьера "не увидел момент извлечения оружия и не успел встать на линию огня", рядом со стрелком не оказалось сотрудника, "который бы ему помешал", а то, что стрелок прошёл к месту мероприятия с участием первого лица, "это уже промах другого сектора охраны". "Охрана же она разная и многоуровневая. Есть комплекс необходимых мероприятий. И когда эти звенья работают чётко, тогда мы получаем должный эффект, и ничего не случается. А когда сбой дает одно звено, в данном случае допустили ближайшее нахождение стрелка к объекту охраны, вот мы получили результат", - резюмировал бывший сотрудник СБП. Он уточнил, что для предотвращения покушения допуск в этот квартал "должен был идти через пропускную систему, должны были стоять рамки досмотра, должны были проверяться документы у людей, должны быть какие-то списки". Кроме того, при организации мероприятия служба безопасности должна была "отработать дальний периметр, чтобы исключить снайперские выстрелы". При этом, собеседник РИА Новости назвал "грамотными и действенными" мероприятия по эвакуации премьер-министра после выстрелов. "Они убрали человека в безопасное место и приступили к эвакуации", - заключил он. Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. Как сообщало словацкое издание Pravda, Фицо ранен в грудь и брюшную полость. Другое местное издание Pluska сообщает, что состояние премьера Словакии после покушения очень серьезное. Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
https://ria.ru/20240515/fitso-1946209515.html
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в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Украина, Россия, Роберт Фицо, НАТО, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Экс-сотрудник охраны Путина прокомментировал покушение на Фицо

Экс-сотрудник охраны Путина назвал покушение на Фицо промахом всей команды

© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaЗадержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Покушение на убийство премьера Словакии Роберта Фицо - это промах всего комплекса многоуровневых охранных мероприятий службы безопасности главы кабина, заявил РИА Новости бывший сотрудник Службы безопасности президента РФ (СБП), добавив, что эвакуация политика после выстрелов была проведена грамотно.
"Непрофессионализм охраны здесь заключается (в том), что не был выполнен основной комплекс охранных мероприятий. То есть то, что человек смог сделать выстрел по объекту, находясь вблизи его, это в любом случае квалифицируется как неграмотное действие охраны, а то что охраняемое лицо получило пулевое ранение - это, конечно, промах всего комплекса охранных мероприятий", - отметил экс-сотрудник СБП на условиях анонимности.
Покушение на Роберта Фицо
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

Место покушения на Роберта Фицо

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
1 из 7
© AFP 2024 / AFPTV

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

Покушение на Роберта Фицо

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

© AFP 2024 / AFPTV
2 из 7
© AFP 2024 / RTVS

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

© AFP 2024 / RTVS
3 из 7
© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa
4 из 7
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
5 из 7
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
6 из 7
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
7 из 7

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
1 из 7

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

© AFP 2024 / AFPTV
2 из 7

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

© AFP 2024 / RTVS
3 из 7

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa
4 из 7

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
5 из 7

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
6 из 7

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
7 из 7
Собеседник агентства указал на то, что в инциденте в Словакии были допущены ошибки на разных уровнях охраны: человек непосредственно из окружения премьера "не увидел момент извлечения оружия и не успел встать на линию огня", рядом со стрелком не оказалось сотрудника, "который бы ему помешал", а то, что стрелок прошёл к месту мероприятия с участием первого лица, "это уже промах другого сектора охраны".
"Охрана же она разная и многоуровневая. Есть комплекс необходимых мероприятий. И когда эти звенья работают чётко, тогда мы получаем должный эффект, и ничего не случается. А когда сбой дает одно звено, в данном случае допустили ближайшее нахождение стрелка к объекту охраны, вот мы получили результат", - резюмировал бывший сотрудник СБП.
Он уточнил, что для предотвращения покушения допуск в этот квартал "должен был идти через пропускную систему, должны были стоять рамки досмотра, должны были проверяться документы у людей, должны быть какие-то списки". Кроме того, при организации мероприятия служба безопасности должна была "отработать дальний периметр, чтобы исключить снайперские выстрелы".
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
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При этом, собеседник РИА Новости назвал "грамотными и действенными" мероприятия по эвакуации премьер-министра после выстрелов.
"Они убрали человека в безопасное место и приступили к эвакуации", - заключил он.
Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. Как сообщало словацкое издание Pravda, Фицо ранен в грудь и брюшную полость. Другое местное издание Pluska сообщает, что состояние премьера Словакии после покушения очень серьезное.
Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны.
По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта.
Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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