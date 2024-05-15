Экс-сотрудник охраны Путина прокомментировал покушение на Фицо

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Покушение на убийство премьера Словакии Роберта Фицо - это промах всего комплекса многоуровневых охранных мероприятий службы безопасности главы кабина, заявил РИА Новости бывший сотрудник Службы безопасности президента РФ (СБП), добавив, что эвакуация политика после выстрелов была проведена грамотно. "Непрофессионализм охраны здесь заключается (в том), что не был выполнен основной комплекс охранных мероприятий. То есть то, что человек смог сделать выстрел по объекту, находясь вблизи его, это в любом случае квалифицируется как неграмотное действие охраны, а то что охраняемое лицо получило пулевое ранение - это, конечно, промах всего комплекса охранных мероприятий", - отметил экс-сотрудник СБП на условиях анонимности. Собеседник агентства указал на то, что в инциденте в Словакии были допущены ошибки на разных уровнях охраны: человек непосредственно из окружения премьера "не увидел момент извлечения оружия и не успел встать на линию огня", рядом со стрелком не оказалось сотрудника, "который бы ему помешал", а то, что стрелок прошёл к месту мероприятия с участием первого лица, "это уже промах другого сектора охраны". "Охрана же она разная и многоуровневая. Есть комплекс необходимых мероприятий. И когда эти звенья работают чётко, тогда мы получаем должный эффект, и ничего не случается. А когда сбой дает одно звено, в данном случае допустили ближайшее нахождение стрелка к объекту охраны, вот мы получили результат", - резюмировал бывший сотрудник СБП. Он уточнил, что для предотвращения покушения допуск в этот квартал "должен был идти через пропускную систему, должны были стоять рамки досмотра, должны были проверяться документы у людей, должны быть какие-то списки". Кроме того, при организации мероприятия служба безопасности должна была "отработать дальний периметр, чтобы исключить снайперские выстрелы". При этом, собеседник РИА Новости назвал "грамотными и действенными" мероприятия по эвакуации премьер-министра после выстрелов. "Они убрали человека в безопасное место и приступили к эвакуации", - заключил он. Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. Как сообщало словацкое издание Pravda, Фицо ранен в грудь и брюшную полость. Другое местное издание Pluska сообщает, что состояние премьера Словакии после покушения очень серьезное. Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Покушение на убийство премьера Словакии Роберта Фицо - это промах всего комплекса многоуровневых охранных мероприятий службы безопасности главы кабина, заявил РИА Новости бывший сотрудник Службы безопасности президента РФ (СБП), добавив, что эвакуация политика после выстрелов была проведена грамотно.
"Непрофессионализм охраны здесь заключается (в том), что не был выполнен основной комплекс охранных мероприятий. То есть то, что человек смог сделать выстрел по объекту, находясь вблизи его, это в любом случае квалифицируется как неграмотное действие охраны, а то что охраняемое лицо получило пулевое ранение - это, конечно, промах всего комплекса охранных мероприятий", - отметил экс-сотрудник СБП на условиях анонимности.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
Собеседник агентства указал на то, что в инциденте в Словакии были допущены ошибки на разных уровнях охраны: человек непосредственно из окружения премьера "не увидел момент извлечения оружия и не успел встать на линию огня", рядом со стрелком не оказалось сотрудника, "который бы ему помешал", а то, что стрелок прошёл к месту мероприятия с участием первого лица, "это уже промах другого сектора охраны".
"Охрана же она разная и многоуровневая. Есть комплекс необходимых мероприятий. И когда эти звенья работают чётко, тогда мы получаем должный эффект, и ничего не случается. А когда сбой дает одно звено, в данном случае допустили ближайшее нахождение стрелка к объекту охраны, вот мы получили результат", - резюмировал бывший сотрудник СБП.
Он уточнил, что для предотвращения покушения допуск в этот квартал "должен был идти через пропускную систему, должны были стоять рамки досмотра, должны были проверяться документы у людей, должны быть какие-то списки". Кроме того, при организации мероприятия служба безопасности должна была "отработать дальний периметр, чтобы исключить снайперские выстрелы".
При этом, собеседник РИА Новости назвал "грамотными и действенными" мероприятия по эвакуации премьер-министра после выстрелов.
"Они убрали человека в безопасное место и приступили к эвакуации", - заключил он.
Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. Как сообщало словацкое издание Pravda, Фицо ранен в грудь и брюшную полость. Другое местное издание Pluska сообщает, что состояние премьера Словакии после покушения очень серьезное.
Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны.
По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта.
Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
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