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В Москве мошенники под видом нотариусов обворовали пенсионера - РИА Новости, 15.05.2024
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15:11 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/moshenniki-1946153218.html
В Москве мошенники под видом нотариусов обворовали пенсионера
В Москве мошенники под видом нотариусов обворовали пенсионера - РИА Новости, 15.05.2024
В Москве мошенники под видом нотариусов обворовали пенсионера
Аферисты стали использовать новую схему мошенничества, представляясь нотариусами, благодаря ей они обобрали пенсионера на 29 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:11
2024-05-15T15:11
происшествия
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Аферисты стали использовать новую схему мошенничества, представляясь нотариусами, благодаря ей они обобрали пенсионера на 29 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. По информации ведомства, мошенники стали использовать новую схему телефонного мошенничества, представляясь нотариусами. Так, 75-летнему жителю столицы позвонила неизвестная, представилась нотариусом и сообщила, что от его имени подписана доверенность, которая будет передана в Госуслуги. Мужчина сообщил, что никаких доверенностей никому не выдавал. Тогда лженотариус продиктовала ему номер телефона, на который он позвонил и продолжил общение с аферистами, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и финансового мониторинга. "Телефонные мошенники сообщили мужчине, что его сбережения пытаются похитить и нужно срочно перевести их на "безопасную банковскую ячейку". Введенный в заблуждение пострадавший, выполняя указания злоумышленников, перевел более 29 млн рублей на указанные ему банковские счета", - говорится в сообщении. В прокуратуре Москвы напомнили, что нельзя доверять информации, поступившей по телефону от неизвестных, кем бы они ни представлялись; нельзя перезванивать по номерам, полученных от неизвестных; нужно проверять полученную информацию. А сотрудники банков или правоохранительных органов никогда не просят граждан переводить деньги на якобы безопасные счета или ячейки.
https://ria.ru/20240405/aferist-1938093343.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве мошенники под видом нотариусов обворовали пенсионера

В Москве мошенники украли у пенсионера 29 млн рублей, притворившись нотариусами

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНотариальная контора в Москве
Нотариальная контора в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Нотариальная контора в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Аферисты стали использовать новую схему мошенничества, представляясь нотариусами, благодаря ей они обобрали пенсионера на 29 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
По информации ведомства, мошенники стали использовать новую схему телефонного мошенничества, представляясь нотариусами. Так, 75-летнему жителю столицы позвонила неизвестная, представилась нотариусом и сообщила, что от его имени подписана доверенность, которая будет передана в Госуслуги. Мужчина сообщил, что никаких доверенностей никому не выдавал. Тогда лженотариус продиктовала ему номер телефона, на который он позвонил и продолжил общение с аферистами, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и финансового мониторинга.
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"Телефонные мошенники сообщили мужчине, что его сбережения пытаются похитить и нужно срочно перевести их на "безопасную банковскую ячейку". Введенный в заблуждение пострадавший, выполняя указания злоумышленников, перевел более 29 млн рублей на указанные ему банковские счета", - говорится в сообщении.
В прокуратуре Москвы напомнили, что нельзя доверять информации, поступившей по телефону от неизвестных, кем бы они ни представлялись; нельзя перезванивать по номерам, полученных от неизвестных; нужно проверять полученную информацию. А сотрудники банков или правоохранительных органов никогда не просят граждан переводить деньги на якобы безопасные счета или ячейки.
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