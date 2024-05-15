https://ria.ru/20240515/moshenniki-1946153218.html

В Москве мошенники под видом нотариусов обворовали пенсионера

В Москве мошенники под видом нотариусов обворовали пенсионера - РИА Новости, 15.05.2024

В Москве мошенники под видом нотариусов обворовали пенсионера

Аферисты стали использовать новую схему мошенничества, представляясь нотариусами, благодаря ей они обобрали пенсионера на 29 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T15:11

2024-05-15T15:11

2024-05-15T15:11

происшествия

москва

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Аферисты стали использовать новую схему мошенничества, представляясь нотариусами, благодаря ей они обобрали пенсионера на 29 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. По информации ведомства, мошенники стали использовать новую схему телефонного мошенничества, представляясь нотариусами. Так, 75-летнему жителю столицы позвонила неизвестная, представилась нотариусом и сообщила, что от его имени подписана доверенность, которая будет передана в Госуслуги. Мужчина сообщил, что никаких доверенностей никому не выдавал. Тогда лженотариус продиктовала ему номер телефона, на который он позвонил и продолжил общение с аферистами, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и финансового мониторинга. "Телефонные мошенники сообщили мужчине, что его сбережения пытаются похитить и нужно срочно перевести их на "безопасную банковскую ячейку". Введенный в заблуждение пострадавший, выполняя указания злоумышленников, перевел более 29 млн рублей на указанные ему банковские счета", - говорится в сообщении. В прокуратуре Москвы напомнили, что нельзя доверять информации, поступившей по телефону от неизвестных, кем бы они ни представлялись; нельзя перезванивать по номерам, полученных от неизвестных; нужно проверять полученную информацию. А сотрудники банков или правоохранительных органов никогда не просят граждан переводить деньги на якобы безопасные счета или ячейки.

https://ria.ru/20240405/aferist-1938093343.html

https://ria.ru/20240407/moshenniki-1938393934.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва