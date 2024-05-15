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Жители Харьковской области ждут прихода российских сил, сообщила жительница - РИА Новости, 15.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:35 15.05.2024 (обновлено: 07:36 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/kharkovskaya_oblast-1946047693.html
Жители Харьковской области ждут прихода российских сил, сообщила жительница
Жители Харьковской области ждут прихода российских сил, сообщила жительница - РИА Новости, 15.05.2024
Жители Харьковской области ждут прихода российских сил, сообщила жительница
Часть населения в Харьковской области ждёт прихода России и не эвакуируется, сообщила РИА Новости жительница подконтрольной ВСУ территории региона. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T07:35
2024-05-15T07:36
харьковская область
россия
полтава
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Часть населения в Харьковской области ждёт прихода России и не эвакуируется, сообщила РИА Новости жительница подконтрольной ВСУ территории региона. По ее словам, назначенные киевским режимом местные власти не проводят никакой организованной эвакуации. "Для мирных жителей официальной эвакуации нет, глава посёлка просто говорит "уезжайте". У кого есть возможность из проукраинских - бегут, в основном в Полтаву. Остальные ждут Россию", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20240403/kharkov-1937467440.html
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харьковская область, россия, полтава, вооруженные силы украины
Харьковская область, Россия, Полтава, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Жители Харьковской области ждут прихода российских сил, сообщила жительница

Жительница Харьковской области: часть населения региона ждет прихода России

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Часть населения в Харьковской области ждёт прихода России и не эвакуируется, сообщила РИА Новости жительница подконтрольной ВСУ территории региона.
По ее словам, назначенные киевским режимом местные власти не проводят никакой организованной эвакуации.
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"Для мирных жителей официальной эвакуации нет, глава посёлка просто говорит "уезжайте". У кого есть возможность из проукраинских - бегут, в основном в Полтаву. Остальные ждут Россию", - сказала собеседница агентства.
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияПолтаваВооруженные силы Украины
 
 
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