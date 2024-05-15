https://ria.ru/20240515/kharkovskaya_oblast-1946047693.html

Жители Харьковской области ждут прихода российских сил, сообщила жительница

Жители Харьковской области ждут прихода российских сил, сообщила жительница - РИА Новости, 15.05.2024

Жители Харьковской области ждут прихода российских сил, сообщила жительница

Часть населения в Харьковской области ждёт прихода России и не эвакуируется, сообщила РИА Новости жительница подконтрольной ВСУ территории региона. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T07:35

2024-05-15T07:35

2024-05-15T07:36

харьковская область

россия

полтава

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Часть населения в Харьковской области ждёт прихода России и не эвакуируется, сообщила РИА Новости жительница подконтрольной ВСУ территории региона. По ее словам, назначенные киевским режимом местные власти не проводят никакой организованной эвакуации. "Для мирных жителей официальной эвакуации нет, глава посёлка просто говорит "уезжайте". У кого есть возможность из проукраинских - бегут, в основном в Полтаву. Остальные ждут Россию", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20240403/kharkov-1937467440.html

харьковская область

россия

полтава

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харьковская область, россия, полтава, вооруженные силы украины