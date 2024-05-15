https://ria.ru/20240515/kazaki-1946206239.html

Около 2,5 тысяч казаков войска Донского принимают участие в СВО

Около 2,5 тысяч казаков войска Донского принимают участие в СВО - РИА Новости, 15.05.2024

Около 2,5 тысяч казаков войска Донского принимают участие в СВО

Порядка 2,5 тысячи казаков Всевеликого войска Донского в настоящее время принимают участие в специальной военной операции, сообщил журналистам войсковой атаман, РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:15

2024-05-15T17:15

2024-05-15T17:15

ростовская область

донской

сво

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая - РИА Новости. Порядка 2,5 тысячи казаков Всевеликого войска Донского в настоящее время принимают участие в специальной военной операции, сообщил журналистам войсковой атаман, заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков. По его информации, в спецоперации принимают участие как казаки, призванные в рамках частичной мобилизации, так и заключившие контракт с Минобороны РФ, а также находящиеся в составе добровольческих формирований. "В целом, с начала спецоперации в ней приняли участие около 2,5 тысячи донских казаков", - сказал он. Среди них казаки из роты мобилизационного людского резерва, созданного в войске Донском в 2016 году, добавил Бодряков. Он отметил, что казаки, которые остаются на местах, оказывают подразделениям всевозможную поддержку. "С начала СВО мы направили более 1,2 тысячи тонн гуманитарной помощи общим объемом более 560 миллионов рублей", - уточнил он. Гуманитарная помощь формируется по заявкам командиров казачьих подразделений и включает продукты питания, транспортные средства, квадрокоптеры, средства защиты. "Работаем мы не только с подразделениями, но и с семьями казаков, участвующих в спецоперации. Помогаем с решением бытовых вопросов... За каждой семьей мы закрепили ответственного атамана первичного казачьего общества или казака, который знает проблемы семьи и оказывает помощь", - сказал Бодряков.

https://ria.ru/20240514/novocherkassk-1945905097.html

донской

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

донской, сво