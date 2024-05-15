https://ria.ru/20240515/kampaniya-1945896261.html

Азамат Мусагалиев принял участие в кампании "SvetoCopy в природе офиса"

Азамат Мусагалиев принял участие в кампании "SvetoCopy в природе офиса" - РИА Новости, 15.05.2024

Азамат Мусагалиев принял участие в кампании "SvetoCopy в природе офиса"

Компания запускает новую масштабную коммуникационную кампанию "SvetoCopy - в природе офиса", часть которой представлена в виде серии сатирических роликов с... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T13:22

2024-05-15T13:22

2024-05-15T13:23

пресс-релизы

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МОСКВА, 15 мая – пресс-служба НПАО "Светогорский ЦБК". Компания запускает новую масштабную коммуникационную кампанию "SvetoCopy - в природе офиса", часть которой представлена в виде серии сатирических роликов с забавными офисными историями. Роль начальника исполняет известный комик, актёр, шоумен и телеведущий Азамат Мусагалиев. Герои роликов попадают в знакомые многим ситуации и разбираются, надежно ли важные документы хранить только в электронном виде. Реально ли спасают деревья те, кто не распечатывает файлы. И что нужно делать, чтобы работа в офисе проходила гладко. Специально для этой кампании разработан и сайт, где все ролики доступны к просмотру и размещена информация по акциям кампании.Но ролики с участием Азамата Мусагалиева – лишь часть большой программы НПАО "Светогорский ЦБК", посвященной использованию бумаги SvetoCopy. По замыслу ее инициаторов, бумага – такая же привычная часть офисной жизни, как электронная почта, чашка кофе и утреннее совещание. И хотя офисы бывают большие и маленькие, веселые и серьезные, спокойные и не очень, в них печатают на этой офисной бумаге.Так, в рамках кампании "SvetoCopy – в природе офиса" проходит игровая акция*, напоминающая пользователям о балансе работы и отдыха. В течение 2024 года запланированы три игровых этапа с конкурсами, участвуя в которых каждый сможет сделать перерыв, отвлечься от рутинных дел, сыграть в увлекательные игры и поучаствовать в розыгрыше призов.Первый этап под названием "SvetoCopy в порядке офиса" пройдет с 16 апреля по 14 июня 2024 г. Задача игрока – собрать ряды из упаковок бумаги SvetoCopy и различных офисных предметов, накопить баллы и получить шанс выиграть смартфон, беспроводные наушники и забавные сувениры. Детали второго и третьего этапов, которые состоятся летом и осенью 2024 года, будут опубликованы на сайте программы позднее.Неотъемлемой частью новой коммуникационной кампании является и проект, рассказывающий о роли бумаги в жизни человека. Это буклет, в котором доходчиво рассказывают все прописные истины о бумаге SvetoCopy.Кроме того, с марта по ноябрь 2024 года бумага SvetoCopy Classic (Классик) и SvetoCopy ECO (Эко) выпускаются в новой упаковке, содержащей веселые слоганы и QR-коды, с помощью которых можно перейти на сайт и в телеграм-бот кампании "SvetoCopy – в природе офиса".Как пояснил директор по маркетингу и продажам белых бумаг на территории России Артем Дунаев, новая коммуникационная программа предприятия ориентирована на всех, кто любит юмор и игры. "В ее основе – наш флагманский продукт и бренд №1** в России – офисная бумага SvetoCopy, – говорит он. – Уже более 25 лет бумага в зеленой пачке – такая же неотъемлемая часть офисной экосистемы, как деревья в лесу. И поэтому слышать звук печатающего принтера так же привычно, как шелест листьев в роще". По его словам, мини-сериал об офисной жизни, игры в рамках конкурсов с призами, а также сборник познавательных фактов о производстве бумаги и ее использовании на работе и в быту как раз и призваны подчеркнуть: что бы внутри офиса ни происходило, неизменной частью его природы остается бумага SvetoCopy.О компании "Светогорский ЦБК"В основе деятельности НПАО "Светогорский ЦБК" – производство и продажа офисной и офсетной бумаги, химико-термомеханической массы, картона для упаковки жидких пищевых продуктов и других видов картона. Светогорский ЦБК был основан в 1887 году в городе Светогорске Ленинградской области и в настоящее время представляет собой современное целлюлозно-бумажное производство. За последние двадцать лет на комбинате произведено свыше 6 миллионов тонн офисной бумаги, в том числе таких известных брендов как SvetoCopy и Ballet с более чем 25-летней историей. Светогорский ЦБК – системообразующее предприятие Российской Федерации и Ленинградской области. Компания как ответственный инвестор на постоянной основе реализует инициативы, направленные на развитие социальной сферы города Светогорска и Ленинградской области и поддержку местных сообществ, а также развитие концепции устойчивого лесопользования и защиту окружающей среды.*Сроки проведения акции (18+) с 16.04.2024 по 27.12.2024. Информация об организаторе, правилах проведения акции, количестве, сроках порядке и месте получения призов размещены на сайте.**Источник: по знанию и потреблению, согласно данным исследования компании Ипсос в городах Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Ростов-на-Дону, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Казань в период апрель-июнь 2023.Реклама, НПАО "Светогорский ЦБК", 188991, г. Светогорск, ул. Заводская, д.17, ОГРН 1024700880324, ИНН 4704012472, erid: F7NfYUJCUneLrWufNzBA

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы