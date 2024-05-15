https://ria.ru/20240515/germaniya-1946181775.html

Немецкая дипмиссия анонсировала возвращение посла в Москву

Немецкая дипмиссия анонсировала возвращение посла в Москву - РИА Новости, 15.05.2024

Немецкая дипмиссия анонсировала возвращение посла в Москву

Посол ФРГ Александр Ламбсдорф, отозванный ранее для консультаций в Берлин, скоро вернется в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве Германии в РФ. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:15

2024-05-15T16:15

2024-05-15T16:20

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германия

россия

в мире

александр ламбсдорф

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Посол ФРГ Александр Ламбсдорф, отозванный ранее для консультаций в Берлин, скоро вернется в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве Германии в РФ."Посол скоро вернется в Москву", - заявили в дипмиссии.Ранее министерство иностранных дел Германии отозвало для консультаций своего посла в РФ в связи с обвинениями в адрес Москвы в предполагаемых кибератаках.

https://ria.ru/20240513/konflikt-1945621781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, германия, россия, в мире, александр ламбсдорф