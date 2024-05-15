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Немецкая дипмиссия анонсировала возвращение посла в Москву - РИА Новости, 15.05.2024
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16:15 15.05.2024 (обновлено: 16:20 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/germaniya-1946181775.html
Немецкая дипмиссия анонсировала возвращение посла в Москву
Немецкая дипмиссия анонсировала возвращение посла в Москву - РИА Новости, 15.05.2024
Немецкая дипмиссия анонсировала возвращение посла в Москву
Посол ФРГ Александр Ламбсдорф, отозванный ранее для консультаций в Берлин, скоро вернется в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве Германии в РФ. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:15
2024-05-15T16:20
москва
германия
россия
в мире
александр ламбсдорф
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Посол ФРГ Александр Ламбсдорф, отозванный ранее для консультаций в Берлин, скоро вернется в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве Германии в РФ."Посол скоро вернется в Москву", - заявили в дипмиссии.Ранее министерство иностранных дел Германии отозвало для консультаций своего посла в РФ в связи с обвинениями в адрес Москвы в предполагаемых кибератаках.
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москва, германия, россия, в мире, александр ламбсдорф
Москва, Германия, Россия, В мире, Александр Ламбсдорф
Немецкая дипмиссия анонсировала возвращение посла в Москву

Посольство Германии: ранее отозванный посол скоро вернется в Москву

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание посольства Германии в Москве
Здание посольства Германии в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание посольства Германии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Посол ФРГ Александр Ламбсдорф, отозванный ранее для консультаций в Берлин, скоро вернется в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве Германии в РФ.
"Посол скоро вернется в Москву", - заявили в дипмиссии.
Ранее министерство иностранных дел Германии отозвало для консультаций своего посла в РФ в связи с обвинениями в адрес Москвы в предполагаемых кибератаках.
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