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Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением
Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением - РИА Новости, 15.05.2024
Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением
Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Словакии Зузане Чапутовой заявил, что с негодованием узнал о покушении на жизнь словацкого премьера... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T19:04
2024-05-15T19:04
2024-05-15T19:08
словакия
россия
владимир путин
покушение на премьер-министра словакии фицо
роберт фицо
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Словакии Зузане Чапутовой заявил, что с негодованием узнал о покушении на жизнь словацкого премьера Роберта Фицо, назвав нападение чудовищным преступлением, которому не может быть никаких оправданий, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемая госпожа президент, с негодованием узнал о покушении на жизнь председателя правительства Словацкой Республики Роберта Фицо. Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий", - говорится в телеграмме.
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словакия, россия, владимир путин, покушение на премьер-министра словакии фицо, роберт фицо
Словакия, Россия, Владимир Путин, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, Роберт Фицо
Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением
Путин: покушению на жизнь Фицо не может иметь никаких оправданий