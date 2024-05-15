https://ria.ru/20240515/fitso-1946252629.html

Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением

Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением - РИА Новости, 15.05.2024

Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением

Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Словакии Зузане Чапутовой заявил, что с негодованием узнал о покушении на жизнь словацкого премьера... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T19:04

2024-05-15T19:04

2024-05-15T19:08

словакия

россия

владимир путин

покушение на премьер-министра словакии фицо

роберт фицо

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Словакии Зузане Чапутовой заявил, что с негодованием узнал о покушении на жизнь словацкого премьера Роберта Фицо, назвав нападение чудовищным преступлением, которому не может быть никаких оправданий, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемая госпожа президент, с негодованием узнал о покушении на жизнь председателя правительства Словацкой Республики Роберта Фицо. Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий", - говорится в телеграмме.

https://ria.ru/20240515/fitso-1946253377.html

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