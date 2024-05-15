https://ria.ru/20240515/dyumin-1946195478.html

Путин поручил Дюмину помочь правительству в сфере обеспечения армии

Путин поручил Дюмину помочь правительству в сфере обеспечения армии - РИА Новости, 15.05.2024

Путин поручил Дюмину помочь правительству в сфере обеспечения армии

Алексей Дюмин, ранее назначенный помощником президента, займется оказанием помощи правительству и компаниям в сфере обеспечения средствами борьбы Вооруженных... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:44

2024-05-15T16:44

2024-05-15T16:44

политика

россия

алексей дюмин

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Алексей Дюмин, ранее назначенный помощником президента, займется оказанием помощи правительству и компаниям в сфере обеспечения средствами борьбы Вооруженных сил, заявил президент РФ Владимир Путин. "Он (Дюмин – ред.) назначен помощником президента. Одно из важнейших направлений, которым он будет заниматься, будет как раз оказание помощи правительству и нашим компаниям, в том числе компании "Ростех", в решении тех задач, которые стоят перед ними в плане обеспечения необходимыми средствами вооруженной борьбы наших Вооруженных сил", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса. Во вторник Кремль сообщил, что Путин назначил Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области. В среду пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ назначил временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, бывшего первого замгубернатора.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, алексей дюмин, владимир путин, вооруженные силы рф