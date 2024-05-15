https://ria.ru/20240515/dyumin-1946195478.html
Путин поручил Дюмину помочь правительству в сфере обеспечения армии
Путин поручил Дюмину помочь правительству в сфере обеспечения армии - РИА Новости, 15.05.2024
Путин поручил Дюмину помочь правительству в сфере обеспечения армии
Алексей Дюмин, ранее назначенный помощником президента, займется оказанием помощи правительству и компаниям в сфере обеспечения средствами борьбы Вооруженных... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:44
2024-05-15T16:44
2024-05-15T16:44
политика
россия
алексей дюмин
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Алексей Дюмин, ранее назначенный помощником президента, займется оказанием помощи правительству и компаниям в сфере обеспечения средствами борьбы Вооруженных сил, заявил президент РФ Владимир Путин. "Он (Дюмин – ред.) назначен помощником президента. Одно из важнейших направлений, которым он будет заниматься, будет как раз оказание помощи правительству и нашим компаниям, в том числе компании "Ростех", в решении тех задач, которые стоят перед ними в плане обеспечения необходимыми средствами вооруженной борьбы наших Вооруженных сил", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса. Во вторник Кремль сообщил, что Путин назначил Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области. В среду пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ назначил временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, бывшего первого замгубернатора.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, алексей дюмин, владимир путин, вооруженные силы рф
Политика, Россия, Алексей Дюмин, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин поручил Дюмину помочь правительству в сфере обеспечения армии
Путин: Дюмин поможет правительству в сфере обеспечения армии средствами борьбы