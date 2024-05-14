https://ria.ru/20240514/vtsiom-1945820030.html

Опрос показал, сколько россиян пользуются цифровыми услугами

Опрос показал, сколько россиян пользуются цифровыми услугами - РИА Новости, 14.05.2024

Опрос показал, сколько россиян пользуются цифровыми услугами

Восемь из десяти (81%) россиян с разной периодичностью пользуются цифровыми услугами, 35% делают это ежедневно, 81% респондентов отмечают, что цифровизация... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T12:05

2024-05-14T12:05

2024-05-14T12:05

общество

технологии

вциом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649396_0:107:2000:1232_1920x0_80_0_0_1a5b428317aededdd7d9e9242070264f.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Восемь из десяти (81%) россиян с разной периодичностью пользуются цифровыми услугами, 35% делают это ежедневно, 81% респондентов отмечают, что цифровизация увеличила уровень их комфорта в повседневной жизни, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Ежедневно цифровыми услугами, то есть услугами через интернет, различными платформами и сервисами, пользуются 35% россиян, 21% респондентов делают это несколько раз в неделю, 10% ответили, что пользуются цифровыми услугами раз в неделю, еще 10% - раз в месяц, 5% опрошенных пользуются интернет-платформами и сервисами несколько раз в год. Двое из десяти (19%) респондентов заявили, что не пользуются никакими цифровыми услугами, следует из данных опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ. Большинство (81%) опрошенных россиян заявили, что цифровизация увеличила уровень комфорта в их повседневной жизни, 4% отметили, что уровень комфорта снизился, 14% не заметили влияния цифровизации на их жизнь. Среди основных преимуществ (можно было дать до трех ответов) цифровых услуг по сравнению с традиционными россияне назвали экономию времени на поездки и ожидание в очередях (53%), возможность совершения покупок и оплаты счетов без выхода из дома (45%), больший выбор товаров и услуг и возможность сравнения цен (38%). Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 апреля 2024 года среди 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20230921/opros-1897728441.html

https://ria.ru/20231221/peredacha-1917162492.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, вциом