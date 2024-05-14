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Опрос показал, сколько россиян пользуются цифровыми услугами - РИА Новости, 14.05.2024
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12:05 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/vtsiom-1945820030.html
Опрос показал, сколько россиян пользуются цифровыми услугами
Опрос показал, сколько россиян пользуются цифровыми услугами - РИА Новости, 14.05.2024
Опрос показал, сколько россиян пользуются цифровыми услугами
Восемь из десяти (81%) россиян с разной периодичностью пользуются цифровыми услугами, 35% делают это ежедневно, 81% респондентов отмечают, что цифровизация... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:05
2024-05-14T12:05
общество
технологии
вциом
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Восемь из десяти (81%) россиян с разной периодичностью пользуются цифровыми услугами, 35% делают это ежедневно, 81% респондентов отмечают, что цифровизация увеличила уровень их комфорта в повседневной жизни, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Ежедневно цифровыми услугами, то есть услугами через интернет, различными платформами и сервисами, пользуются 35% россиян, 21% респондентов делают это несколько раз в неделю, 10% ответили, что пользуются цифровыми услугами раз в неделю, еще 10% - раз в месяц, 5% опрошенных пользуются интернет-платформами и сервисами несколько раз в год. Двое из десяти (19%) респондентов заявили, что не пользуются никакими цифровыми услугами, следует из данных опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ. Большинство (81%) опрошенных россиян заявили, что цифровизация увеличила уровень комфорта в их повседневной жизни, 4% отметили, что уровень комфорта снизился, 14% не заметили влияния цифровизации на их жизнь. Среди основных преимуществ (можно было дать до трех ответов) цифровых услуг по сравнению с традиционными россияне назвали экономию времени на поездки и ожидание в очередях (53%), возможность совершения покупок и оплаты счетов без выхода из дома (45%), больший выбор товаров и услуг и возможность сравнения цен (38%). Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 апреля 2024 года среди 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20230921/opros-1897728441.html
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5
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353
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общество, технологии, вциом
Общество, Технологии, ВЦИОМ
Опрос показал, сколько россиян пользуются цифровыми услугами

ВЦИОМ: 81 процент россиян с разной периодичностью пользуются цифровыми услугами

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Восемь из десяти (81%) россиян с разной периодичностью пользуются цифровыми услугами, 35% делают это ежедневно, 81% респондентов отмечают, что цифровизация увеличила уровень их комфорта в повседневной жизни, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Ежедневно цифровыми услугами, то есть услугами через интернет, различными платформами и сервисами, пользуются 35% россиян, 21% респондентов делают это несколько раз в неделю, 10% ответили, что пользуются цифровыми услугами раз в неделю, еще 10% - раз в месяц, 5% опрошенных пользуются интернет-платформами и сервисами несколько раз в год.
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Двое из десяти (19%) респондентов заявили, что не пользуются никакими цифровыми услугами, следует из данных опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ.
Большинство (81%) опрошенных россиян заявили, что цифровизация увеличила уровень комфорта в их повседневной жизни, 4% отметили, что уровень комфорта снизился, 14% не заметили влияния цифровизации на их жизнь.
Среди основных преимуществ (можно было дать до трех ответов) цифровых услуг по сравнению с традиционными россияне назвали экономию времени на поездки и ожидание в очередях (53%), возможность совершения покупок и оплаты счетов без выхода из дома (45%), больший выбор товаров и услуг и возможность сравнения цен (38%).
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 апреля 2024 года среди 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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