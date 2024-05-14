https://ria.ru/20240514/vorobev-1945910632.html

Воробьев: реконструкцию водозаборного узла в Лесном закончат в 2026 году

Воробьев: реконструкцию водозаборного узла в Лесном закончат в 2026 году - РИА Новости, 14.05.2024

Воробьев: реконструкцию водозаборного узла в Лесном закончат в 2026 году

Реконструкцию водозаборного узла (ВЗУ) и установку станции водоподготовки в поселке Лесной в Пушкинском городском округе планируют ускорить и завершить на год... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T15:58

2024-05-14T15:58

2024-05-14T15:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Реконструкцию водозаборного узла (ВЗУ) и установку станции водоподготовки в поселке Лесной в Пушкинском городском округе планируют ускорить и завершить на год раньше запланированного срока, в 2026 году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Как отметил Воробьев, местные жители часто жаловались на качество воды. С начала 2023 года администрация губернатора получила более 2 тысяч обращений. Местный ВЗУ №6 построили в 1962 году, и с тех пор капитального ремонта здесь не было - оборудование изношено и технически устарело, на нем нет станции обезжелезивания. "Мы реконструируем ВЗУ и установим здесь станцию водоподготовки. По плану срок модернизации стоял на 2027 год. Понимаем желание жителей ускорить процесс, поэтому постараемся завершить строительные работы на год раньше - в 2026 году. Так более 10 тысяч жителей поселка смогут пользоваться чистой водой", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале. Также, по словам губернатора, до конца 2025 года планируется закончить ВЗУ на Надсоновском тупике, а в 2026 году планируется начать реконструкцию и капремонт сетей холодного водоснабжения на 14 сложных участках, среди которых улицы Титова, Школьная, Садовая и Советская. "По Пушкинскому округу у нас большие планы. Мы уже модернизировали ВЗУ №4 и №9. Кроме ВЗУ в пос. Лесной, у нас в работе еще семь: три - в Пушкино, два - в поселке Правдинский, по одному - в поселках Тарасовка и Левково. На шести из них до конца этого года установим оборудование для очистки воды, а полностью введем их в следующем", - добавил Воробьев. -0-

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев