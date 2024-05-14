https://ria.ru/20240514/prigovor-1945782723.html

Суд вынес приговор сторонникам ИГ* за подготовку теракта в Черкесске

Суд вынес приговор сторонникам ИГ* за подготовку теракта в Черкесске - РИА Новости, 14.05.2024

Суд вынес приговор сторонникам ИГ* за подготовку теракта в Черкесске

Трое исламистов, задержанные за подготовку теракта в Черкесске, осуждены на 18,5 лет каждый, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T09:56

2024-05-14T09:56

2024-05-14T09:56

черкесск

сирия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

исламское государство*

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Трое исламистов, задержанные за подготовку теракта в Черкесске, осуждены на 18,5 лет каждый, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. "Вступил в законную силу приговор Южного окружного военного суда в отношении трех сторонников запрещённой в РФ международной террористической организации... осуществлявших подготовку террористического акта на территории Карачаево-Черкесской Республики с использованием самодельных взрывных устройств.", - говорится в сообщении. ФСБ установила, что фигуранты, разделяя террористическую идеологию, через Telegram установили контакты с боевиками в Сирии. По их указанию прибыли в Черкесск, где арендовали квартиру и выбрали в качестве объекта атаки одно из административных зданий. После чего приобрели необходимые компоненты для сборки взрывного устройства, в процессе которой и были задержаны. "За подготовку к теракту, прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности, участие в деятельности террористического организации, незаконный оборот взрывчатых веществ каждому из них назначено наказание в виде 18 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - отмечается в релизе. О задержании трех сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"*, готовивших теракт в Черкесске, ФСБ сообщала в апреле 2022 года. Во время обыска у них нашли компоненты для изготовления самодельной взрывчатки, схему объекта, на котором планировался теракт, гаджеты с террористическим контентом, переписку с боевиками ИГ*.* Террористическая организация, запрещена в Росии

https://ria.ru/20240508/ssha-1944600345.html

https://ria.ru/20240417/terakt-1940524846.html

черкесск

сирия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

черкесск, сирия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство*