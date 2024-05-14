https://ria.ru/20240514/prigovor-1945782723.html
Суд вынес приговор сторонникам ИГ* за подготовку теракта в Черкесске
Суд вынес приговор сторонникам ИГ* за подготовку теракта в Черкесске - РИА Новости, 14.05.2024
Суд вынес приговор сторонникам ИГ* за подготовку теракта в Черкесске
Трое исламистов, задержанные за подготовку теракта в Черкесске, осуждены на 18,5 лет каждый, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T09:56
2024-05-14T09:56
2024-05-14T09:56
черкесск
сирия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
исламское государство*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Трое исламистов, задержанные за подготовку теракта в Черкесске, осуждены на 18,5 лет каждый, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. "Вступил в законную силу приговор Южного окружного военного суда в отношении трех сторонников запрещённой в РФ международной террористической организации... осуществлявших подготовку террористического акта на территории Карачаево-Черкесской Республики с использованием самодельных взрывных устройств.", - говорится в сообщении. ФСБ установила, что фигуранты, разделяя террористическую идеологию, через Telegram установили контакты с боевиками в Сирии. По их указанию прибыли в Черкесск, где арендовали квартиру и выбрали в качестве объекта атаки одно из административных зданий. После чего приобрели необходимые компоненты для сборки взрывного устройства, в процессе которой и были задержаны. "За подготовку к теракту, прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности, участие в деятельности террористического организации, незаконный оборот взрывчатых веществ каждому из них назначено наказание в виде 18 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - отмечается в релизе. О задержании трех сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"*, готовивших теракт в Черкесске, ФСБ сообщала в апреле 2022 года. Во время обыска у них нашли компоненты для изготовления самодельной взрывчатки, схему объекта, на котором планировался теракт, гаджеты с террористическим контентом, переписку с боевиками ИГ*.* Террористическая организация, запрещена в Росии
https://ria.ru/20240508/ssha-1944600345.html
https://ria.ru/20240417/terakt-1940524846.html
черкесск
сирия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черкесск, сирия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство*
Черкесск, Сирия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Исламское государство*
Суд вынес приговор сторонникам ИГ* за подготовку теракта в Черкесске
Три сторонника ИГ получили по 18,5 года тюрьмы за подготовку теракта в Черкесске
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Трое исламистов, задержанные за подготовку теракта в Черкесске, осуждены на 18,5 лет каждый, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
"Вступил в законную силу приговор Южного окружного военного суда в отношении трех сторонников запрещённой в РФ международной террористической организации... осуществлявших подготовку террористического акта на территории Карачаево-Черкесской Республики с использованием самодельных взрывных устройств.", - говорится в сообщении.
ФСБ установила, что фигуранты, разделяя террористическую идеологию, через Telegram установили контакты с боевиками в Сирии
. По их указанию прибыли в Черкесск, где арендовали квартиру и выбрали в качестве объекта атаки одно из административных зданий. После чего приобрели необходимые компоненты для сборки взрывного устройства, в процессе которой и были задержаны.
"За подготовку к теракту, прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности, участие в деятельности террористического организации, незаконный оборот взрывчатых веществ каждому из них назначено наказание в виде 18 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - отмечается в релизе.
О задержании трех сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство
"*, готовивших теракт в Черкесске, ФСБ сообщала в апреле 2022 года. Во время обыска у них нашли компоненты для изготовления самодельной взрывчатки, схему объекта, на котором планировался теракт, гаджеты с террористическим контентом, переписку с боевиками ИГ*.
* Террористическая организация, запрещена в Росии