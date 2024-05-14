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Под Волгоградом, где сошли грузовые вагоны, горела цистерна с соляркой
Под Волгоградом, где сошли грузовые вагоны, горела цистерна с соляркой - РИА Новости, 14.05.2024
Под Волгоградом, где сошли грузовые вагоны, горела цистерна с соляркой
На станции Котлубань Волгоградской области, где сошли вагоны грузового поезда, горела цистерна с дизтопливом и вагон с пиломатериалами, пожар потушен, сообщает... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T06:45
2024-05-14T06:45
2024-05-14T10:53
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 14 мая - РИА Новости. На станции Котлубань Волгоградской области, где сошли вагоны грузового поезда, горела цистерна с дизтопливом и вагон с пиломатериалами, пожар потушен, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС по региону.Ранее стало известно, что вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области "в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". Движение поездов восстановлено по одному пути.По данным МЧС, сообщение о пожаре на станции поступило в 01.55 мск."В поселке Самофаловка, на станции Котлубань произошло возгорание одной цистерны с дизтопливом и вагона с пиломатериалами. Пожарные расчеты 1 пожарно-спасательного отряда оперативно ликвидировали возгорание в 03.38 часов", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что пострадавших нет.
https://ria.ru/20240514/belgorodskaya_oblast-1945763564.html
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происшествия, волгоград, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Волгоградом, где сошли грузовые вагоны, горела цистерна с соляркой
МЧС: на станции под Волгоградом, где сошли вагоны, горела цистерна с дизелем
ВОЛГОГРАД, 14 мая - РИА Новости. На станции Котлубань Волгоградской области, где сошли вагоны грузового поезда, горела цистерна с дизтопливом и вагон с пиломатериалами, пожар потушен, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Ранее стало известно, что вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области "в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". Движение поездов восстановлено по одному пути.
По данным МЧС, сообщение о пожаре на станции поступило в 01.55 мск.
"В поселке Самофаловка, на станции Котлубань произошло возгорание одной цистерны с дизтопливом и вагона с пиломатериалами. Пожарные расчеты 1 пожарно-спасательного отряда оперативно ликвидировали возгорание в 03.38 часов", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что пострадавших нет.