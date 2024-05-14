https://ria.ru/20240514/pozhar-1945765156.html

Под Волгоградом, где сошли грузовые вагоны, горела цистерна с соляркой

Под Волгоградом, где сошли грузовые вагоны, горела цистерна с соляркой - РИА Новости, 14.05.2024

Под Волгоградом, где сошли грузовые вагоны, горела цистерна с соляркой

На станции Котлубань Волгоградской области, где сошли вагоны грузового поезда, горела цистерна с дизтопливом и вагон с пиломатериалами, пожар потушен, сообщает... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T06:45

2024-05-14T06:45

2024-05-14T10:53

происшествия

волгоград

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 14 мая - РИА Новости. На станции Котлубань Волгоградской области, где сошли вагоны грузового поезда, горела цистерна с дизтопливом и вагон с пиломатериалами, пожар потушен, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС по региону.Ранее стало известно, что вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области "в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". Движение поездов восстановлено по одному пути.По данным МЧС, сообщение о пожаре на станции поступило в 01.55 мск."В поселке Самофаловка, на станции Котлубань произошло возгорание одной цистерны с дизтопливом и вагона с пиломатериалами. Пожарные расчеты 1 пожарно-спасательного отряда оперативно ликвидировали возгорание в 03.38 часов", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что пострадавших нет.

https://ria.ru/20240514/belgorodskaya_oblast-1945763564.html

https://ria.ru/20240417/poezd-1940531472.html

волгоград

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происшествия, волгоград, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)