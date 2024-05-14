https://ria.ru/20240514/mironov-1945835262.html

Биография Дмитрия Миронова

Биография Дмитрия Миронова - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Дмитрия Миронова

Помощник президента России Дмитрий Юрьевич Миронов родился 13 октября 1968 года в Хабаровске. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:03

2024-05-14T13:03

2024-05-14T13:03

справки

хабаровск

дмитрий миронов

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Помощник президента России Дмитрий Юрьевич Миронов родился 13 октября 1968 года в Хабаровске.В 1990 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР (Московское высшее общевойсковое командное училище).С 1990 года по 2013 года проходил службу на различных должностях сначала в Комитете государственной безопасности (КГБ) СССР, затем в органах государственной охраны Российской Федерации.В 2013 году перешел на службу в министерство внутренних дел РФ в качестве помощника министра.В феврале 2014 года был назначен первым заместителем начальника Главного управления уголовного розыска МВД России. С мая 2014 года по декабрь 2015 года Дмитрий Миронов возглавлял Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. В декабре 2015 года был назначен заместителем министра внутренних дел РФ. 28 июля 2016 года указами президента РФ Дмитрий Миронов был освобожден от должности замглавы МВД и назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области. 10 сентября 2017 года Дмитрий Миронов был избран губернатором Ярославской области. 19 сентября 2017 года официально вступил в должность. 12 октября 2021 года президент РФ Владимир Путин освободил Миронова от должности главы Ярославской области, назначив своим помощником. 14 мая 2024 года Дмитрий Миронов был переназначен помощником президента России.Генерал-полковник полиции (2022).Возглавляет Совет при президенте Российской Федерации по делам казачестваНагражден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (с мечами), орденом Почета (2018). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, хабаровск, дмитрий миронов