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Биография Дмитрия Миронова - РИА Новости, 14.05.2024
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13:03 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/mironov-1945835262.html
Биография Дмитрия Миронова
Биография Дмитрия Миронова - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Дмитрия Миронова
Помощник президента России Дмитрий Юрьевич Миронов родился 13 октября 1968 года в Хабаровске. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:03
2024-05-14T13:03
справки
хабаровск
дмитрий миронов
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Помощник президента России Дмитрий Юрьевич Миронов родился 13 октября 1968 года в Хабаровске.В 1990 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР (Московское высшее общевойсковое командное училище).С 1990 года по 2013 года проходил службу на различных должностях сначала в Комитете государственной безопасности (КГБ) СССР, затем в органах государственной охраны Российской Федерации.В 2013 году перешел на службу в министерство внутренних дел РФ в качестве помощника министра.В феврале 2014 года был назначен первым заместителем начальника Главного управления уголовного розыска МВД России. С мая 2014 года по декабрь 2015 года Дмитрий Миронов возглавлял Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. В декабре 2015 года был назначен заместителем министра внутренних дел РФ. 28 июля 2016 года указами президента РФ Дмитрий Миронов был освобожден от должности замглавы МВД и назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области. 10 сентября 2017 года Дмитрий Миронов был избран губернатором Ярославской области. 19 сентября 2017 года официально вступил в должность. 12 октября 2021 года президент РФ Владимир Путин освободил Миронова от должности главы Ярославской области, назначив своим помощником. 14 мая 2024 года Дмитрий Миронов был переназначен помощником президента России.Генерал-полковник полиции (2022).Возглавляет Совет при президенте Российской Федерации по делам казачестваНагражден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (с мечами), орденом Почета (2018). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, хабаровск, дмитрий миронов
Справки, Хабаровск, Дмитрий Миронов

Биография Дмитрия Миронова

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкДмитрий Миронов
Дмитрий Миронов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Дмитрий Миронов . Архивное фото
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Помощник президента России Дмитрий Юрьевич Миронов родился 13 октября 1968 года в Хабаровске.
В 1990 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР (Московское высшее общевойсковое командное училище).
С 1990 года по 2013 года проходил службу на различных должностях сначала в Комитете государственной безопасности (КГБ) СССР, затем в органах государственной охраны Российской Федерации.
В 2013 году перешел на службу в министерство внутренних дел РФ в качестве помощника министра.
В феврале 2014 года был назначен первым заместителем начальника Главного управления уголовного розыска МВД России.
С мая 2014 года по декабрь 2015 года Дмитрий Миронов возглавлял Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. В декабре 2015 года был назначен заместителем министра внутренних дел РФ.
28 июля 2016 года указами президента РФ Дмитрий Миронов был освобожден от должности замглавы МВД и назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области.
10 сентября 2017 года Дмитрий Миронов был избран губернатором Ярославской области. 19 сентября 2017 года официально вступил в должность.
12 октября 2021 года президент РФ Владимир Путин освободил Миронова от должности главы Ярославской области, назначив своим помощником.
14 мая 2024 года Дмитрий Миронов был переназначен помощником президента России.
Генерал-полковник полиции (2022).
Возглавляет Совет при президенте Российской Федерации по делам казачества
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (с мечами), орденом Почета (2018).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиХабаровскДмитрий Миронов
 
 
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