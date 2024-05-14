https://ria.ru/20240514/kharris-1946018857.html
Белый дом объяснил использование нецензурной лексики вице-президентом США
Белый дом объяснил использование нецензурной лексики вице-президентом США - РИА Новости, 14.05.2024
Белый дом объяснил использование нецензурной лексики вице-президентом США
Белый дом не увидел ничего предосудительного в публичном использовании нецензурной лексики вице-президентом США Камалой Харрис и объяснил случившееся ее... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T23:14
2024-05-14T23:14
2024-05-14T23:46
сша
камала харрис
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Белый дом не увидел ничего предосудительного в публичном использовании нецензурной лексики вице-президентом США Камалой Харрис и объяснил случившееся ее "страстностью". "Всякий из вас, кто освещал работу вице-президента, знает, с какой страстью она относится к тому, за что борется. Это действительно так", — сказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер журналистам.Она напомнила, что Харрис — первая женщина, первая азиато- и афроамериканка на втором по важности посту в США — сама пробила "стеклянный потолок". "Речь идет о той, кто может вам рассказать, каков этот процесс. И она невероятно страстна", — сказала Жан-Пьер, добавив, что гордится работой с Харрис.Выступая на конференции молодых американцев с азиатскими корнями, Харрис посоветовала им "выбивать ногой эту (нецензурно) дверь", если перед ними ее не откроют.
https://ria.ru/20240226/bayden-1929482548.html
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сша, камала харрис, карин жан-пьер
США, Камала Харрис, Карин Жан-Пьер
Белый дом объяснил использование нецензурной лексики вице-президентом США
США объяснили использование нецензурной лексики Камалой Харрис ее страстностью