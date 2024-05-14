https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

Россия всегда возвращает свое: очередь за Харьковом?

Россия всегда возвращает свое: очередь за Харьковом? - РИА Новости, 14.05.2024

Россия всегда возвращает свое: очередь за Харьковом?

Российская армия возвращает позиции в Харьковской области. Наступление, начатое 10 мая после мощной огневой подготовки, развивается стремительно: освобождены... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T08:00

2024-05-14T08:00

2024-05-14T17:23

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Российская армия возвращает позиции в Харьковской области. Наступление, начатое 10 мая после мощной огневой подготовки, развивается стремительно: освобождены девять населенных пунктов и более 200 квадратных километров земли. Основные направления удара — село Липцы и город Волчанск, это логистические узлы ВСУ. Вооруженные силы России уже закрепились на северных окраинах города.Украинские пропагандисты долго и самоуверенно убеждали утратившее связь с действительностью малороссийское общество, что о планах наступления России на Харьковскую область будет известно заранее. Однако оно стало полной неожиданностью и для ВСУ, и для служб, ответственных за строительство защитных укреплений на границе. Денис Ярославский, один из командиров ВСУ, задействованных на этом направлении, высказался прямо и резко:"Начались уличные бои, город (Волчанск. — Прим. ред.) окружают. Говорю это потому, что мы можем погибнуть и правду никто не услышит. А зачем тогда все?! Первой линии фортификаций и мин просто не было. За два года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус три этажа! А не было даже мин. Мы приходим к мнению, что это или безумное воровство, или умышленный саботаж!"Глава Государственной специальной службы транспорта Минобороны Украины бригадный генерал Александр Яковец назвал слова командира "абсурдными" и заявил, что в Харьковской области возведено целых три рубежа обороны: первый в пяти-шести километрах от границы с Россией, второй в 15-17 километрах и третий, самый дальний и мощный, усиленный железобетонными сооружениями. И хотя воровство на строительстве подобных укреплений давно не секрет, не будем торопиться с выводами и запасемся терпением: по ходу продвижения русской армии станет понятно, возведены ли они на самом деле или существуют лишь в отчетах и богатом воображении Яковца. Тем более что ВСУ привыкли опираться на городскую застройку (не считаясь с "издержками" в виде мирного населения, поставленного под угрозу подобной тактикой), а она представляет значительные трудности для любой наступающей армии.Как бы то ни было, для удержания рубежей обороны, пусть и самых неприступных, требуются бойцы, готовые их отстаивать, упираться до последнего и умирать. С этим в украинской армии тоже возникают большие проблемы: настолько, что приходится перебрасывать войска с других направлений, где также происходит наступление ВС России. Нехватку живой силы предполагается решить за счет привлечения заключенных (15-20 тысяч человек), уже одобренного снижения призывного возраста до 25 лет и новой волны мобилизации (примерно 200 тысяч человек), а также принудительного возвращения граждан Украины из стран ЕС. Кроме этого, в Верховной раде звучат призывы к Зеленскому об обращении за помощью к союзникам, которые должны (по мнению верующих во всемогущество Запада украинских политиков) ввести свои войска на Украину. Хотя бы для того, чтобы высвободить 15-20 тысяч военных, находящихся на границе с Приднестровьем, и примерно 120 тысяч, сосредоточенных возле белорусской границы.Но даже если все эти меры дадут желаемые для киевских властей результаты (что спорно), они не станут спасительными прямо сейчас, когда наша армия расширяет линию фронта, вынуждая врага распылять и без того скудные и изрядно измотанные "человеческие ресурсы". Чем тоньше фронт, тем проще его прорвать. К тому же командиры ВСУ и украинские политики уже несколько месяцев жалуются на чудовищную нехватку боеприпасов — и существует прямая зависимость между расходом снарядов и потерями в живой силе. Меньше снарядов — больше смертей. И хотя эти жалобы в значительной мере были средством давления на союзников (и конгресс США все-таки готовится выделить военную помощь Украине), задержка поставки ключевых видов вооружений (в особенности систем ПВО и снарядов к ним) привела к деградации украинской обороны.Нехватка снарядов, однако, не является препятствием для ВСУ, когда дело доходит до обстрелов мирных российских городов, граничащих с Харьковской областью. С начала года счет идет на десятки тысяч снарядов. В прошедшее воскресенье это привело к обрушению целого подъезда десятиэтажного дома в Белгороде.Прекращение подобных террористических обстрелов и есть одна из важных задач, решаемых возвращением русской армии в Харьковскую область. Чем дальше линия фронта от приграничья, тем меньше видов вооружений угрожает его городам. Вторая задача, о чем было сказано выше, — растягивание сил ВСУ и истончение линии фронта. Но самая важная задача еще впереди: возвращение Харькова. Да, преждевременно говорить, что она будет решена в ближайшее время. Все-таки Харьков — второй по численности населения город на Украине, а ВС России исходят из принципа сбережения как личного состава, так и мирных граждан. Но нет никаких сомнений, что город, даже в самые яростные времена украинизации считавшийся русским, вернется в Россию.

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аналитика, россия, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, евросоюз